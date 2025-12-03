Disfrutan de la segunda edición del Festival del Ostión en Altata

Con el objetivo de reactivar la economía y el turismo del puerto de Altata, se realizó la segunda edición del Festival del Ostión, en el que participaron 83 cooperativas ostrícolas, prestadores de servicios y dependencias estatales.

Analahí Valenzuela Higuera, gerente del Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y Moluscos Bivalvos de Sinaloa, asociación civil que agrupa a productores de ostión en la región, señaló que para esta ocasión se entregaron más de 15 mil ostiones, para ser disfrutadas por el público, además de realizar actividades culturales y artísticas.

“El objetivo es dar mayor visibilidad al ostión sinaloense y fortalecer el trabajo de los productores. Buscamos posicionar lo que viene siendo el ostión a nivel estatal, a nivel nacional de lo que cultivamos aquí en los productores”.

Indicó que en 2023, los productores ofrecieron 50 mil ostiones para degustación, sin embargo este año se busca principalmente dinamizar en materia económica.

Durante el evento, el público asistente disfrutó de la presencia musical del grupo Versa Band, interpretando temas que fueron del agrado de todos los presentes, además de conocer otros productos de empresas participantes.