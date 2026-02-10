Disfrutan de la segunda Gran Parrillada organizada por los Exatec

Con el objetivo de beneficiar al fondo de becas del programa de Líderes del Mañana, del Tecnológico de Monterrey, Exatecs y público en general acudieron a la segunda edición de la Gran Parrillada con Causa, en donde disfrutaron de un rico menú, buen ambiente y muchos regalos.

El evento, organizado por integrantes de la Asociación Exatec, cuidó todos los detalles para que los asistentes pasaran una buena tarde, degustando ricos cortes de carne, bocadillos, bebidas, además de una master class, la cual fue impartida por los chefs Miguel Taniyama y Jorge Luis Padilla.

En esta ocasión, el menú consistió en Costillas en BBQ Viajero, Tilapia en sancocho de morrones, Lasagna blanca con berenjenas, Plátanos con Toffe de caramelo, Prime rib en costra de tres chiles, Entrecort de cerdo en marinado cubano, Satay de pollo a la talla, Aguja de res y ensalada cantinera, Picaña en aguachile y por último, duraznos flameados.

Todo esto en un buen ambiente, contando con la participación musical del DJ Wolf, y la presencia especial del Ballet Folklórico Life.