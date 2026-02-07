Disfrutan de la sexta edición del Biker Altata Fest 2026

Con la presencia de motociclistas de diferentes puntos del país, se realizó la sexta edición del Biker Altata Fest 2026, al que acudieron apasionados por el rugir de los motores, en un ambiente familiar.

Pedro Corrales, organizador del evento, señaló que esperan concentrar entre 2 mil y 3 mil bikers y una asistencia total de entre 10 mil y 12 mil personas a lo largo de sus dos días de actividades.

Estimó que la derrama económica total sea de al menos 4 millones de pesos, similar a la registrada en 2024, derivada del consumo de visitantes en hospedaje, alimentos, transporte y comercios locales del puerto de Altata y zonas cercanas.

Entre los visitantes, dijo, se registra la presencia de motociclistas provenientes de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, así como de entidades como Ciudad de México, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco y Baja California.

El programa, explicó, contempla cartelera musical, dinámicas, rifas, exhibición de motocicletas y espacios de convivencia biker, así como expositores dedicados a la venta de alimentos y productos relacionados con el motociclismo.

Destacó que el festival mantiene su enfoque en la promoción del turismo y el fortalecimiento de la economía local, al incentivar que los visitantes consuman y permanezcan en el puerto y comunidades cercanas.