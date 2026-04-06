Disfrutan de sol, mar y buen ambiente en la ‘Ruta de la Ballena’ 2026

Como en cada Semana Santa, cientos de personas se reunieron para realizar una nueva edición de la tradicional Ruta de la Ballena, que en este 2026, está cumpliendo 28 años de haber nacido, con el único objetivo de fortalecer lazos de amistad y contribuir a una buena causa.

José Ignacio de Nicolás, uno de los fundadores y organizadores de este evento, compartió su emoción de celebrar la 28 edición de esta reunión en las dunas de Nuevo Altata.

”Estamos muy contentos, este es un evento que llegó para quedarse, y cada vez más se ha vuelto más grande, concurrido y formal, destacando también que esta es una reunión con causa, como siempre lo hemos hecho, reuniendo esta vez a más de 300 autos”, resaltó.

De Nicolás detalló que, más allá de todo el festejo, camaradería y pasarla bien, la Ruta de la Ballena desde hace cinco años tiene un noble objetivo, ayudar, por eso en esta ocasión, todo lo recabado de la gente que se sumó a la ruta, será donado a la Cruz Roja de Altata, Navolato.

”El Santi, mi hijo, es el principal motor de este evento, y por él se creó la Cruz Roja en Altata, por eso en esta ocasión todo lo recabado será destinado a esta institución, continuando así una historia que comenzó hace 28 años, por seis persona arriba de un jeep, creo que con cada evento refrendamos nuestra amistad, la renovamos, y al mismo tiempo estamos diciendo a la gente que sí se pueden hacer las cosas en Culiacán y Navolato, en Sinaloa, sin tanta logística, con un único mensaje, pasarla bien, y apoyar”, resaltó.

En esta ocasión, la Ruta de la Ballena 2026, logró reunir la cifra de 284 mil 250 pesos, cantidad que será entregada, como se dijo anteriormente, a la Cruz Roja de Altata, y así continuar su operación en beneficio de quienes visitan este lugar turístico.