Disfrutan de su graduación, los alumnos de primaria del Instituto Senda

En un amena ceremonia, 54 alumnos de primaria del Instituto Senda del Río disfrutaron de su graduación de primaria, en donde estuvieron acompañados por su padres y maestros, quienes los acompañaron en este momento importante de su vida.

La graduación se realizó en el marco del 40 aniversario de la institución, culminando así el cierre escolar 2025-2026, acto que estuvo encabezado por Beatriz Adriana González, directora general del Instituto Senda, Saúl Rubio, miembro del consejo directivo de la institución, Laura Sinagawa, subdirectora académica, José Sekisaka, coordinador de secundaria, Patricia Lizárraga, coordinadora de primaria.

En su mensaje, la directora destacó que esta celebración los llena de orgullo, al reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de sus estudiantes, en un acto se suma a los festejos del 40 aniversario del Instituto Senda.

“Sostenemos el compromiso en la formación integral de nuestros estudiantes a través del modelo senda, con el que trabajamos en el desarrollo equlibrado de cuatro dimensiones, emocional, espiritual, intelectual y física, con el propósito de educar en la excelencia académica ay humana, todo en un entorno seguro, cálido y lleno de oportunidades para ellos”, resaltó

Agregó que, éste es un día de alegría, gratitud y esperanza. “Nos reunimos para celebrar la culminación de una etapa fundamental en la formación de nuestras niñas y niños, la formación escolar, durante seis años, cada uno de ustedes adquirió aprendizaje, desarrollo habilidades, fortaleció valores y descubrio talentos que los acompañarán el resto de sus vidas”, dijo.

Subrayó que educar es formar personas integras y comprometidas con su entorno, capaces de afrontar los retos del presente y del futuro, con conocimiento, empatía y confianza en sí mismo.