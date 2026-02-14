Gente
|
Día del Amor y la Amistad

Disfrutan de un activo 14 de febrero en Ludus Magnus

En un ambiente de mucha camaradería, clientes de este gimnasio disfrutan de un entrenamiento especial, donde además de fortalecer su cierpo, fortalecieron su amistad
Leopoldo Medina |
14/02/2026 10:03
14/02/2026 10:03

Sin flores, chocolates y peluches, clientes del Centro de Acondicionamiento Ludus Magnus, disfrutaron de un activo Día del Amor y Amistad, donde además de fortalecer su cuerpo, fortalecieron su amistad en una amena convivencia.

Con una ambientación dedicada al amor y la amistad, los clientes llegaron luciendo un look en color rojo, listos para disfrutar un entrenamiento especial, realizando ejercicios en pareja como, swings alternados, burpees, suicidas, crunchs, desplantes, push ups y sentadillas, además de realizar una leve corrida por el botánico, para finalizar con una buena sesión de pastelitos keto, para celebrar el día.

#Día del Amor y la Amistad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube