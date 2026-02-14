Disfrutan de un activo 14 de febrero en Ludus Magnus

Sin flores, chocolates y peluches, clientes del Centro de Acondicionamiento Ludus Magnus, disfrutaron de un activo Día del Amor y Amistad, donde además de fortalecer su cuerpo, fortalecieron su amistad en una amena convivencia.

Con una ambientación dedicada al amor y la amistad, los clientes llegaron luciendo un look en color rojo, listos para disfrutar un entrenamiento especial, realizando ejercicios en pareja como, swings alternados, burpees, suicidas, crunchs, desplantes, push ups y sentadillas, además de realizar una leve corrida por el botánico, para finalizar con una buena sesión de pastelitos keto, para celebrar el día.