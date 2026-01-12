Disfrutan de un perfecto Matcha con el Chef Ignacio Osuna y Fernanda Peña

Todo el rico sabor del Matcha, presentado en pan, bebidas y postres, fue lo que disfrutaron los clientes del restaurante Villa Unión Brasa y Masa, en el evento llamado Perfect Matcha, preparado por el chef Ignacio Osuna y la Matcha Barista Fernanda Peña.
Como bienvenida, los asistentes disfrutaron de unos shots de jengibre y matcha, mini conchas y mini roles de canela con tapa y glaseado de matcha.
“Estamos muy emocionados de empezar este 2026 con todo, con este nuestro primer evento del año, que esta vez decidimos hacerlo de desayuno, pero con el mismo ambiente con el que hacemos los de comida, buena música, y un menú muy rico, invitando esta vez a la Matcha Barista Fernanda Peña, brindando así una nueva experiencia a nuestros clientes, ofreciendo un menú de tres tiempos”, detalló el chef.
Como primer tiempo, los asistentes degustaron de pan francés brulé con plátano caramelizado, crema montada, bicolor de malteada de fresa y malteada de matcha y frutos del bosque y menta, con un maridaje a base de latte de vainilla en las rocas de matcha y menta.
Después de esta entrada, llegó el segundo tiempo, un platillo de enfrijoladas de chilorio en crema de frijol negro, crema de cilantro, cotija y escabeche, guarnición de torta de huevo y canasta de hojaldre con tomates cherry salteado, queso de cabra y romero, todo esto, acompañado de unas mimosas bicolor de naranja y matcha, limonada de matcha en agua mineral.
Para finalizar este desayuno, se degustaron postres como el tiramisú de pistache y matcha, creme brulé de matcha, panqué moscabado de naranja, especias y nueces tostadas, servido con helado de matcha, acompañado de vino de postre moscatel.