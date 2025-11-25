Disfrutan de un torneo más de Golf en el Country Club

Con la participación de más de 250 jugadores, se realizó una edición más del tradicional Torneo de Golf Clásico en el Country Club de Culiacán.

Desde tempranas, el campo de golf se vio lleno de jugadores deseosos de hacer el Hole in One, con la posibilidad de llevarse más de un millón de pesos en premios, disfrutando además de un buen ambiente, durante los dos días que duró este tradicional torneo.

En esta nueva edición, estuvieron golfistas tanto de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, así como jugadores de Durango, Sonora, Jalisco y Nayarit.