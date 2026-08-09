Disfrutan de una experiencia Flower-Bar en el Villa Unión

Como una forma de seguir creando actividades que inviten a la sociedad sinaloense a salir de casa y disfrutar lo que la ciudad ofrece, el chef Ignacio Osuna realizó el evento denominado Flower-Bar & Experiencia Gastronómica, con un taller de diseño floral, impartido por la experta en el ramo, Iris Díaz.

La idea de este evento detalló el chef, tiene que ver con realizar colaboraciones entre el gremio de la hospitalidad y el servicio, y aunque el restaurante que dirige, Villa Unión Brasa y Masa, ha contado con la colaboración de otros chefs invitados, esta vez la experiencia fue distinta.

”Decidimos crear este desayuno taller con la especialista en flores Iris Díaz, invitando a un gran número de mujeres, para que aprendieran a hacer un bello arreglo floral, abriendo así un nicho muy padre en estos eventos de desayunos, hoy presentamos el Flower-Bar, el cual se suma al que realizamos de Matcha Barista, y con Segafredo Café, tratando sean eventos didácticos dirigidos por una experta en el tema”, dijo Osuna.

La especialista en arreglos florales, Iris Díaz detalló que lleva 10 años el ramo de la florería, brindando en esta ocasión, un taller didáctico, divertido, relajante, “explotando” la creatividad de las asistentes, utilizando distintos materiales y flores.

Durante el taller, las asistentes mostraron su creatividad para crear un diseño con estilo italiano, utilizando flores como margaritas, gerberas, follaje a base de eucalipto, rosas, claveles, entre una amplia variedad más de materiales, acompañado de una rica experiencia gastronómica preparada por el chef Nacho Osuna.