Gente
|
Ballet

Disfrutan de una noche de fantasía y talento en ‘La Muñeca Encantada’

Familias mazatlecas disfrutaron de una velada llena de magia, color y emoción durante la presentación del clásico ballet, que además celebró la graduación de jóvenes bailarinas del CMA.
Marisela González |
21/06/2026 14:02
21/06/2026 14:02

Una noche donde la fantasía se apoderó del escenario y los sueños cobraron vida fue la que se vivió en el Teatro Ángela Peralta con la presentación de “La Muñeca Encantada”, un espectáculo que reunió a decenas de familias mazatlecas para disfrutar de uno de los ballets clásicos más entrañables del repertorio infantil.

La producción, a cargo de la Compañía de Ballet Clásico de la Escuela Municipal de Arte del Centro Municipal de las Artes (CMA), transportó a los asistentes a una antigua juguetería donde, al llegar la medianoche, muñecas, arlequines y personajes de distintas nacionalidades despertaban para protagonizar una celebración llena de danza y color.

Desde el inicio de la función, los aplausos no se hicieron esperar, ya que el público siguió con atención cada escena, maravillado por la precisión técnica de los bailarines, el vistoso vestuario y la música interpretada en vivo por la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.

Entre sonrisas, fotografías y muestras de orgullo, familiares y amigos acompañaron a los jóvenes artistas en una velada que tuvo un significado aún más especial.

Al finalizar la función se reconoció a las alumnas y alumnos que concluyeron sus estudios de Nivel Medio y del Taller de Ballet Clásico, quienes recibieron una emotiva ovación por el cierre de esta importante etapa de formación artística.

  • $!Sebastián Palacios, Paulina Meda y Eduardo Hernández.
    Sebastián Palacios, Paulina Meda y Eduardo Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Linda Cuevas y Mauricio Martínez.
    Linda Cuevas y Mauricio Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea Mendoza y Rosario Villanueva.
    Andrea Mendoza y Rosario Villanueva. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ixchel y Adriel Concha.
    Ixchel y Adriel Concha. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ana Paula Valdez Villa y Leslie Villa.
    Ana Paula Valdez Villa y Leslie Villa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sofía Godoy, Laura Kelly, Lizeth Rocha, Soledad Quintero, Beatriz Quintero y Nelly Osuna.
    Sofía Godoy, Laura Kelly, Lizeth Rocha, Soledad Quintero, Beatriz Quintero y Nelly Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Perla Landeros, Verenice López, Thaybee Lizárraga y Perla López.
    Perla Landeros, Verenice López, Thaybee Lizárraga y Perla López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Pamela Alcaraz Cuevas interpretó a la Muñeca Encantada, personaje principal de la obra.
    Martha Pamela Alcaraz Cuevas interpretó a la Muñeca Encantada, personaje principal de la obra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La mayoría de los personajes lucieron diseños inspirados en la fantasía clásica.
    La mayoría de los personajes lucieron diseños inspirados en la fantasía clásica. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gean Lee Panchi fue Jester en la obra.
    Gean Lee Panchi fue Jester en la obra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Esmeralda Herrejón Guzmán fue la Muñeca Húngara y Manuel Ricardo Hernández como Muñeco Húngaro.
    Esmeralda Herrejón Guzmán fue la Muñeca Húngara y Manuel Ricardo Hernández como Muñeco Húngaro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Cervantes
    Carlos Cervantes ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea Abigail Andrade fue la Muñeca China
    Andrea Abigail Andrade fue la Muñeca China ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángela Vanessa Medina fue la Muñeca Japonesa.
    Ángela Vanessa Medina fue la Muñeca Japonesa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube