Disfrutan de una noche de fantasía y talento en ‘La Muñeca Encantada’

Una noche donde la fantasía se apoderó del escenario y los sueños cobraron vida fue la que se vivió en el Teatro Ángela Peralta con la presentación de “La Muñeca Encantada”, un espectáculo que reunió a decenas de familias mazatlecas para disfrutar de uno de los ballets clásicos más entrañables del repertorio infantil.

La producción, a cargo de la Compañía de Ballet Clásico de la Escuela Municipal de Arte del Centro Municipal de las Artes (CMA), transportó a los asistentes a una antigua juguetería donde, al llegar la medianoche, muñecas, arlequines y personajes de distintas nacionalidades despertaban para protagonizar una celebración llena de danza y color.

Desde el inicio de la función, los aplausos no se hicieron esperar, ya que el público siguió con atención cada escena, maravillado por la precisión técnica de los bailarines, el vistoso vestuario y la música interpretada en vivo por la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.

Entre sonrisas, fotografías y muestras de orgullo, familiares y amigos acompañaron a los jóvenes artistas en una velada que tuvo un significado aún más especial.

Al finalizar la función se reconoció a las alumnas y alumnos que concluyeron sus estudios de Nivel Medio y del Taller de Ballet Clásico, quienes recibieron una emotiva ovación por el cierre de esta importante etapa de formación artística.