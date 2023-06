Una noche inolvidable es la que pasaron cientos de fans que se dieron cita en el Teatro Griego del Parque Culiacán 87, para disfrutar de la presencia de la cantante María José, quien visitó Culiacán como parte de su Tour Libertad.

“La Jose” como la llaman sus fans, llenó el recinto con un público que desde la primera canción se entregó a ella, logrando conquistarlos a todos interpretando sus mejores éxitos a lo largo de más de dos horas de concierto.

Melodías como Solo él, Me quedo aquí abajo, Culpable o inocente, fueron algunas con la que la ex integrante de Kabah empezó su show, para después seguir con La loca, Horas, Pecado Original, y las clásicas como Un nuevo amor, Evidencias, No soy una señora, y Prefiero ser su amante, se oyeron con gran fuerza en el recinto por los cientos de fans que no dejaron de cantar y bailar sus melodías.