Disfrutan de una velada poética musical

En una atmósfera de nostalgia, tres generaciones se reunieron para compartir la “Genealogía de la soledad”, recital poético musical con Alicia Montaño Villalobos, Georgina Martínez Montaño y Lucía Valdez Martínez.

En Casa Achoy, como parte de los festejos del 494 Aniversario de Culiacán, las artistas hablaron de las abuelas, de aquellas mujeres que fueron construyendo el camino, un mejor camino para las generaciones siguientes, hilando, bordando -entre todas- un tejido amoroso para sus familias, para sus comunidades.

Y en ese sentido, la dinastía Martínez Montaño rindió homenaje al pilar de la familia, la maestra Alicia, pionera en muchos terrenos de las artes, la danza, la cultura, la política, la promoción cultural.

En la parte musical participaron la soprano Perla Orrantia y el Trío Sinaloa, integrado por Pablo Osuna Avilés, Juan Carlos Osuna Camacho, y Raúl Carrasco, su director.