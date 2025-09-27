Gente

Disfrutan de una velada poética musical

Alicia Montaño Villalobos, Georgina Martínez Montaño y Lucía Valdez Martínez compartieron la ‘Genealogía de la soledad’, en Casa Achoy
27/09/2025 22:45
En una atmósfera de nostalgia, tres generaciones se reunieron para compartir la “Genealogía de la soledad”, recital poético musical con Alicia Montaño Villalobos, Georgina Martínez Montaño y Lucía Valdez Martínez.

En Casa Achoy, como parte de los festejos del 494 Aniversario de Culiacán, las artistas hablaron de las abuelas, de aquellas mujeres que fueron construyendo el camino, un mejor camino para las generaciones siguientes, hilando, bordando -entre todas- un tejido amoroso para sus familias, para sus comunidades.

Y en ese sentido, la dinastía Martínez Montaño rindió homenaje al pilar de la familia, la maestra Alicia, pionera en muchos terrenos de las artes, la danza, la cultura, la política, la promoción cultural.

En la parte musical participaron la soprano Perla Orrantia y el Trío Sinaloa, integrado por Pablo Osuna Avilés, Juan Carlos Osuna Camacho, y Raúl Carrasco, su director.

  • $!Las mujeres de la familia Montaño, Martínez Montaño, Armenta Martínez, Montaño Rivera, Martínez Castro, Martínez Linares.
  • $!Pablo Osuna Avilés, Juan Carlos Osuna Camacho y Raúl Carrasco.
  • $!Georgina Martínez
  • $!Participaron en el recital la soprano Perla Orrantia y el Trío Sinaloa, Pablo Osuna Avilés; Juan Carlos Osuna Camacho, y Raúl Carrasco.
  • $!Lucía Valdez
  • $!Alicia Montaño
  • $!Amigas de la maestra Alicia Montaño del Grupo de la Retama, Tere Rivera, Luz María Astorga, Juan Ramón Manjarrez, Azalea López, Luz del Carmen Castro, y Margarita Salcido.
  • $!Georgina Martínez, Perla Orrantia, María Amparo Guerrero, Mónica Echegaray, Alicia Montaño, Joaquín Leyva, Ana Lucía Valdez y Karina Martínez
  • $!Enrique Guadiana, de Bazar de Antigüedades, con Lucía Valdez, Georgina Martínez y Alicia Montaño.
  • $!María Amparo Guerrero, Joaquín Leyva y Mónica Echegaray,
  • $!Las poetas posaron para la foto con asistentes al espectáculo.
  • $!Alicia Montaño, Raúl Carrasco, director del Trío Sinaloa, Georgina Martínez y Lucía Valdez.
