Disfrutan de zoológico mientras aprenden la importancia de cuidar a los animales

Como cada año, el Zoológico de Culiacán realizó su tradicional curso de verano, recibiendo a niños y niñas para participar en actividades recreativas, temáticas educativas, manualidades e interacción con animales.

José Burgos, biólogo en el Zoológico de Culiacán, compartió que este curso verano tiene una duración de cuatro semanas, en el que participan niños y niñas, quienes participan en distintas actividades recreativas y formativas.

En esta curso detalló el biólogo, los pequeños asistentes participan en temas como Conoce el Zoológico y todo lo que ahí se hace, después conocen todos los animales que están de fondo, desde aves, reptiles, mamíferos y primates que habitan en el zoológico.

”Además de conocer sobre los animales, conocen sobre los distintos ecosistemas que hay en todo el mundo, y qué clase de animales pueden encontrar en cada uno de ellos. La última semana, los pequeños conocerán sobre la importancia del cuidado de la vida, los ecosistemas, animales y hasta cuidar el agua”, detalló el biólogo.