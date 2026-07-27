Disfrutan del bazar y la belleza del Jardín Botánico de Culiacán

Con el objetivo de reactivar las actividades en el Jardín Botánico de Culiacán, se realizó un bazar, reuniendo a más de 40 emprendedores, quienes ofrecieron sus distintos productos a los visitantes.

La idea de este proyecto, es disfrutar de una tarde diferente, recorriendo el bazar, apoyar a emprendedores locales y convivir con amigos y familia en uno de los espacios naturales más especiales de la ciudad.

Nada mejor que convivir en familia, aprovechar para hacer compra de productos locales y gastronomía, rodeados de naturaleza en los hermosos spots verdes y el ambiente único que caracteriza al Jardín Botánico de Culiacán.

Durante el recorrido, los asistentes disfrutaron de productos como nieves de garrafas, tes, matchas, panadería, postres, pizza, mezcal, hotdogs, además de adquirir joyería, ropa, entre otros productos, en un bazar que promete aumentar en número de emprendedores y variedad de productos con precios accesibles, disfrutando así del Jardín Botánico de Culiacán.