Disfrutan del cálido coctel de bienvenida en la Fiesta Amigos Mazatlán 2025

Con gran entusiasmo y espíritu de hospitalidad, fue inaugurada la edición 28 de la Fiesta Amigos Mazatlán, uno de los eventos más importantes para la promoción turística del destino.

La jornada de apertura tuvo lugar con un elegante coctel de bienvenida, donde los invitados disfrutaron de la gastronomía local, música en vivo y la tradicional calidez mazatleca.

Durante la ceremonia, autoridades del sector turístico destacaron la relevancia de este encuentro que, año con año, reúne a tour operadores, representantes de aerolíneas, agencias de viajes, medios de comunicación y aliados estratégicos de México y el extranjero, con el propósito de fortalecer la promoción del puerto como un destino turístico de primer nivel.

El evento marcó el inicio de varios días de actividades, presentaciones y convivencias diseñadas para mostrar las novedades que Mazatlán ofrece a sus visitantes, consolidando su posición como uno de los principales destinos del Pacífico mexicano.

El evento reafirma el compromiso del sector turístico local con el crecimiento y la innovación, así como con el fortalecimiento de las relaciones con sus amigos y socios que impulsan la proyección internacional del puerto.