Gente
|
Promoción

Disfrutan del cálido coctel de bienvenida en la Fiesta Amigos Mazatlán 2025

Autoridades, empresarios y representantes del sector turístico se reunieron para dar inicio a la edición número 28 de la Fiesta Amigos Mazatlán, un evento que celebra la promoción turística del puerto y refuerza los lazos con socios estratégicos nacionales e internacionales.
Marisela González |
31/10/2025 10:47
31/10/2025 10:47

Con gran entusiasmo y espíritu de hospitalidad, fue inaugurada la edición 28 de la Fiesta Amigos Mazatlán, uno de los eventos más importantes para la promoción turística del destino.

La jornada de apertura tuvo lugar con un elegante coctel de bienvenida, donde los invitados disfrutaron de la gastronomía local, música en vivo y la tradicional calidez mazatleca.

Durante la ceremonia, autoridades del sector turístico destacaron la relevancia de este encuentro que, año con año, reúne a tour operadores, representantes de aerolíneas, agencias de viajes, medios de comunicación y aliados estratégicos de México y el extranjero, con el propósito de fortalecer la promoción del puerto como un destino turístico de primer nivel.

El evento marcó el inicio de varios días de actividades, presentaciones y convivencias diseñadas para mostrar las novedades que Mazatlán ofrece a sus visitantes, consolidando su posición como uno de los principales destinos del Pacífico mexicano.

El evento reafirma el compromiso del sector turístico local con el crecimiento y la innovación, así como con el fortalecimiento de las relaciones con sus amigos y socios que impulsan la proyección internacional del puerto.

  • $!Jonathan Gómez, Melesio López y José Mendieta.
    Jonathan Gómez, Melesio López y José Mendieta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Isaac Pineda y Valeria Zamudio.
    Isaac Pineda y Valeria Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ángel García e Iveth González.
    Ángel García e Iveth González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jaqueline Jurado y Aarón Ibarra.
    Jaqueline Jurado y Aarón Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes de Expedía Group durante la convivencia.
    Integrantes de Expedía Group durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Citlali Ruiz, Édgar Martínez y Juan Carlos Wario.
    Citlali Ruiz, Édgar Martínez y Juan Carlos Wario. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Julio Covarrubias y Paola Ortiz.
    Julio Covarrubias y Paola Ortiz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Édgar Martínez, Omar Benavides, Jorge Benavides, Livier Calvillo y Bernardo Torres.
    Édgar Martínez, Omar Benavides, Jorge Benavides, Livier Calvillo y Bernardo Torres. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Dj Phoenika amenizó la velada.
    La Dj Phoenika amenizó la velada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ashanti Pérez, Wendy Lizárraga y Raymundo Ortiz.
    Ashanti Pérez, Wendy Lizárraga y Raymundo Ortiz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manuel Sánchez, Kareli Santos, Mónica Gómez, Karla Tirado, Michelle León, Melissa Bermúdez y Moisés Meza.
    Manuel Sánchez, Kareli Santos, Mónica Gómez, Karla Tirado, Michelle León, Melissa Bermúdez y Moisés Meza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Érika Arizaga y Claudia Ramos.
    Érika Arizaga y Claudia Ramos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ivonne Acosta, Zaira Núñez, Elizabeth Machuca, Verónica Osuna, Daniel Hidalgo, Andrea Núñez, Arandi Bocanegra y Liliana Villordo.
    Ivonne Acosta, Zaira Núñez, Elizabeth Machuca, Verónica Osuna, Daniel Hidalgo, Andrea Núñez, Arandi Bocanegra y Liliana Villordo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes disfrutaron de la gastronomía local.
    Los asistentes disfrutaron de la gastronomía local. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Fiesta Amigos Mazatlán
