Disfrutan del Carnaval de Altata 2026 ‘Oleajes de Alegría’

En un ambiente de sana convivencia, miles de sinaloenses se dieron cita en Altata, para disfrutar de su tradicional Carnaval, en su edición 2026, que llevó por título Oleajes de Alegría, y donde se coronó a su reina de este año.

En el marco del carnaval el público vivió el momento más esperado de la fiesta con la coronación de las reinas, evento que resalta la tradición, la alegría y el orgullo de las y los navolatenses en un ambiente de sana convivencia.

El presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó el esfuerzo realizado para garantizar un carnaval ordenado y seguro, al señalar que en Navolato se está demostrando que se pueden hacer eventos de gran nivel, con orden, con seguridad y pensando siempre en las familias.

“Altata está más vivo que nunca, con una fiesta que proyecta lo mejor de nuestro municipio y de su gente”, resaltó.

La coronación fue encabezada por el propio presidente municipal, acompañado de su esposa, Mariela Berumen Berna, presidenta del Sistema DIF Navolato.

De esta manera, fueron coronadas Hilary Alcántara, Reina del Carnaval de la Bahía de Altata 2026; Melanie Avendaño, Reina de los Juegos Florales; y Mckenzie Valencia, Reina de la Diversidad.

Asimismo, integraron la corte real las princesas Caroline Aislynn Morales Castruita y Georgia Camacho García, así como las reinas infantiles Luna Paloma García Olivares y Victoria Alfaro Hernández.