Disfrutan del coctel que celebra la coronación de Javier I

Antes del histórico momento en que se coronó a Javier I como Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, un selecto grupo de invitados se reunió en un cóctel que marcó el inicio de las celebraciones oficiales de la fiesta más esperada del puerto.

La velada, que tuvo lugar en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión, reunió a distinguidas personalidades de la sociedad mazatleca, así como familiares y amigos del nuevo soberano.

El ambiente fue de cordialidad entre los presentes, quienes acudieron a celebrar este significativo momento.

Los asistentes degustaron bocadillos y bebidas en un ambiente de felicitaciones y conversaciones previas al acto central de la noche.