Carnaval 2026

Disfrutan del coctel que celebra la coronación de Javier I

Con un ambiente de distinción y convivencia, invitados especiales y familiares compartieron una recepción antes de la coronación del Rey de la Alegría, en el marco del Carnaval de Mazatlán 2026
Marisela González |
13/02/2026 14:10
Antes del histórico momento en que se coronó a Javier I como Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, un selecto grupo de invitados se reunió en un cóctel que marcó el inicio de las celebraciones oficiales de la fiesta más esperada del puerto.

La velada, que tuvo lugar en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión, reunió a distinguidas personalidades de la sociedad mazatleca, así como familiares y amigos del nuevo soberano.

El ambiente fue de cordialidad entre los presentes, quienes acudieron a celebrar este significativo momento.

Los asistentes degustaron bocadillos y bebidas en un ambiente de felicitaciones y conversaciones previas al acto central de la noche.

  • $!Javier I, Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026
    Javier I, Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ( Fotos: Instituto de Cultura)
  • $!La Realeza del Carnaval de Mazatlán 2025, Roberto Castro Sedano, Marqués; Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales; Lucero Lizárraga, Reina del Carnaval 2025; Brayan Durán, Rey de la Alegría y Sergio Osuna, Príncipe Real.
    La Realeza del Carnaval de Mazatlán 2025, Roberto Castro Sedano, Marqués; Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales; Lucero Lizárraga, Reina del Carnaval 2025; Brayan Durán, Rey de la Alegría y Sergio Osuna, Príncipe Real. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Aida García, Reina Infantil del Carnaval 2001; Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales 2001 y la Princesa Real, Joanna Castillo.
    Aida García, Reina Infantil del Carnaval 2001; Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales 2001 y la Princesa Real, Joanna Castillo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Andrea García, Marbella Medina y Danya Moreno.
    Andrea García, Marbella Medina y Danya Moreno. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Daniel Osuna, Rey de la Alegría del Carnaval 2001, junto a su esposa Mónica Velázquez y sus hijos, Ángel Eduardo, Daniel Enrique y el pequeño Gael Emiliano.
    Daniel Osuna, Rey de la Alegría del Carnaval 2001, junto a su esposa Mónica Velázquez y sus hijos, Ángel Eduardo, Daniel Enrique y el pequeño Gael Emiliano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El coreógrafo y diseñador Pablo Navarrete creador del traje del Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026, junto al nuevo soberano Javier I.
    El coreógrafo y diseñador Pablo Navarrete creador del traje del Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026, junto al nuevo soberano Javier I. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Daniel Osuna, Rey de la Alegría del Carnaval 2001, entre Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales 2001 y Isaura Rendón, Reina Infantil del Carnaval de 1976.
    Daniel Osuna, Rey de la Alegría del Carnaval 2001, entre Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales 2001 y Isaura Rendón, Reina Infantil del Carnaval de 1976. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Anahí Esparza y Mariana Guerrero, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, y Reina de los Juegos Florales, respectivamente.
    Anahí Esparza y Mariana Guerrero, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, y Reina de los Juegos Florales, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Isaura Rendón, Reina Infantil del Carnaval de 1976, entre Noelia Vega, Elisa Gutiérrez y Eileen Cruz, Reina de la Poesía, Princesa Real y Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, respectivamente.
    Isaura Rendón, Reina Infantil del Carnaval de 1976, entre Noelia Vega, Elisa Gutiérrez y Eileen Cruz, Reina de la Poesía, Princesa Real y Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Astrid y Karely Tirado.
    Astrid y Karely Tirado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Monserrat Zamudio y Marbella Rivera.
    Monserrat Zamudio y Marbella Rivera. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
