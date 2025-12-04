Disfrutan del segundo parrilladón con causa en el Villa Unión Brasa y Masa

Una vez más, el restaurante Villa Unión Brasa y Masa y el Club Grill On se unieron para realizar el Parrilladón Vol. II, una banquete de cinco tiempos, en cual se realizó en beneficio de Proeduca.

En esta ocasión, el Chef Ignacio Osuna, en conjunto con los expertos parrilleros de Grill On, prepararon un menú especial, el cual empezó con una bienvenida a los comensales, ofreciéndoles ceviches y tostadas de curvina al pastor.

En un buen ambiente, y con la música del DJ Pável StChez, el público asistente disfruto de un primer tiempo que constó en un taco de chamorro ahumado y glaseado al ajo y romero, ensalada de col, cebollas curtidas y salas; para continuar con un segundo tiempo que conquistó el paladar, camarones jumbo zarandeados sobre adobo, tixtihuil de camarón, acompañado de esquites de elote amarillo, mantequilla cotija y peregil frito.

Uno a uno de los platillos preparados por el chef, el club Grill On, y todo el equipo del restaurante, fueron arribando a las mesas de los comensales, quienes se mostraban complacidos con cada bocado.

Para el tercer tiempo, la cocina preparó un pulpo baby a las brasas sobre mole negro, salsa de chilorio y cerveza oscura, coral de peregil, un platillo visualmente atractivo, y un sabor único, tan bueno, como lo fue cuarto tiempo, una parrillada norteña family style, formado por un porter house de 1 kilo a las brasas, demi glase de morita, chicharrones de panceta glaseados, acompañados de frijoles refritos, queso fundido, ensalada, guacamole y salsas.

El gran final de la velada llegó con el postre, una pannacota de bourbon, crumble de chocolate chip cookie, arándano, pistaches y S’mores.