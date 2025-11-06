Disfrutan del vuelo de las mariposas con el espectáculo ‘Monarca’

Una fusion de danza, música, ópera, circo y la tecnología, se pudo disfrutar en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con la presentación del espectáculo llamado Monarca, de la Compañía Creaturas Anónimas.

El espectáuclo forma parte del programa de espectáculos de la temporada 2025 de la Sociedad Artística Sinaloense, un evento que abarrotó el recinto, creado por el artista multidisciplinario Santiago Cumplido.este espectáculo visual y auditivo, ofreció un momento de gran contemplación y talento, en el que se fusiona la ópera barroca, música en vivo, danza, teatro, acrobacias, contorsionismo, clown y tecnología, con una estética inspirada en el art nouveau.

El show contó con la participación de más de 40 artistas, diez de ellos son integrantes de la compañía. El resto son destacados artistas locales que fueron elegidos a través de una convocatoria abierta por parte de la SAS.

Monarca cuenta la historia de Xixo. Ella es una joven mariposa monarca que después de su largo entrenamiento para transportar las almas el Día de los Muertos, está lista para hacer su primer viaje.