Disfrutan en el Instituto Senda de su tradicional evento ‘Rojos y Azules’

Como cada año, el Instituto Senda del Río, realizó su tradicional evento ‘Rojos y Azules’, en su edición 31, una actividad deportiva que llevan realizando desde hace más de tres décadas, y en la que participan alumnos desde pre maternal y hasta preparatoria.

Beatriz Adriana González, directora de la institución, detalló que este es uno de tres eventos más importantes, en donde se disfruta de una amena convivencia familiar y deportiva.

“Toda esta actividad, está vinculada con nuestra Expo Senda, llevamos más de tres décadas realizando esta actividad, donde los alumnos demuestran su desarrollo de habilidades cognitivas, así como la parte física, además, todo esto se acompaña de una kermés”, dijo la maestra.

Agregó, que en esta nueva edición, se abren las puertas a las familias, todo para que disfruten de un gran día, de la kermés, de juegos mecánicos, todo en un ambiente familiar.

“En esta edición se vive bajo la premisa Jugar en Familia crea Inclusión. Rojos y Azules es una gran fiesta deportiva de sana convivencia y competencia, donde prevalece la unión, el respeto y la amistad familiar, por ello, es una enorme alegría compartir este momento juntos, y más allá de quien gane, ganamos todos al convivir, jugar con respeto, y celebrar lo más valioso, compartir este momento como la gran familia que somos”, resaltó la directora.