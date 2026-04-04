Disfrutan estudiantes de su Pascua Juvenil 2026

Un encuentro de fe, alegría y devoción al Señor, fue el que vivieron adolescentes, jóvenes, estudiantes de preparatoria y universitarios en el Colegio Montferrat, en donde conocieron y vivieron el Triduo Pascual.

Valería Tolosa, una de las coordinadoras del evento, compartió que los asistentes conocerán el período de tres días más importante del año litúrgico católico, en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Detalló que en este evento, se contó con espacios para realizar distintas dinámicas, juego, canto, ambientación, y así vivir una correcta Semana Santa.

“Se espera la participación de más de 200 jóvenes del Colegio Montferrant, quienes por medio de estas dinámicas hacen nuevas amistades, fortalecen lazos, se hermanan en armonía y con la reflexión de ser mejores cada día, recordando el gran ejemplo que nos dejó Jesús”, detalló la coordinadora de la Pascua.

Durante el evento, los jóvenes participaron en cánticos, dinámicas rompehielo, hermanándose los unos a otros, viviendo con gran alegría el Triduo Pascual.