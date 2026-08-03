Disfrutan familias de los títeres en ‘Itiner-Arte’

La internacional compañía Delta Teatro, que se ha presentado en escenarios de Francia, España, Italia, Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, entre otros países, ofreció una función del espectáculo de títeres “Coyolim, aventuras de un niño Yoreme” al público familiar del Parque Culiacán 87.

Invitado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, para presentarse en el programa “Itiner-Arte”, Delta Teatro presentó la historia de un niño de la etnia Mayo Yoreme del norte de Sinaloa, que defiende al único ejemplar de la Mariposa Cuatro Espejos de sus enemigos quienes esperan acabar con esta cultura ancestral.

Con la ayuda de los niños entre el público en el Lago Encantado, Coyolim consigue derrotar a la Bruja, al Enano y al Gringo, rescata a la Mariposa que en su proceso natural genera los capullos con los que los danzantes de Pascola y Venado elaboran sus ténabaris y, finalmente, se conserva toda la tradición.