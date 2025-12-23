Disfrutan familias la Navidad rodeados de luz

Familias sinaloenses continuan visitando el Jardín Botánico de Culiacán y así disfrutar de un recorrido navideño, viviendo un momento especial en cada una de las experiencias que se prepararon esta temporada navideña.

Niños, niñas, jóvenes y adultos se dan cita a este recinto que fusiona luces, música, y naturaleza, regalando a los visitantes la oportunidad de una bella postal que se disfruta desde que llegan frente al gran arbol navideño, para continuar por el lago lleno luz y belleza que invita a tomarse la foto del recuerdo, hasta llegar al tunel, uno de los espacios más saturados en el recorrido, volviéndose una postal inolvidable para todos.

Si aún no ha tenido la oportunidad de visitarlo, aún está a tiempo de hacerlo, ya que la Navidad en el Botánico concluirá hasta el 11 de enero, con horario a partir de 18:00 a 22:00 horas, excepto el 24 y 31 de diciembre.