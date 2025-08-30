Gente
|
Reunión

Disfrutan grato reencuentro ex alumnos de la primaria Dr. Ruperto L. Paliza

Ex alumnos oriundos de Culiacán y Chihuahua se reúnen en un desayuno especial en conocido restaurante de la ciudad
Leopoldo Medina |
30/08/2025 18:00
30/08/2025 18:00

Un grato momento fue el que disfrutó un grupo de amigos egresados de la primaria Ruperto L. Paliza, correspondiente a la generación 1962, quienes nuevamente se reunieron para recordar aquellos momentos divertidos de su etapa estudiantil.

”Esta es una grata reunión de amigos, sobre todo porque hay algunos que vienen de fuera, por ello es que decidimos reunirnos en este desayuno especial, es algo que deseábamos mucho”, señaló Juan de Dios Aguirre, uno de los organizadores de este encuentro.

En esta ocasión se reunieron Miguel Ruiz, Marco Antonio Rivas, Fernando Rodríguez, Guadalupe Gamboa, Jesús Héctor Benítez, Arturo Baylis, Enrique Castilla y Jesús Manuel García.

#Reunión
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube