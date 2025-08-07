Disfrutan infantes del taller infantil ‘La hora del cuento’

A propósito de las tardes de verano, en que la lluvia cae en la ciudad, las niñas y los niños del taller “La hora del cuento” escucharon el relato “Un día de lluvia”, escrito por Ana María Machado, en la voz de la cuentacuentos Maury Rubio.

“Guillermo recibe la visita de sus amigos Enrique e Isabel, pero empieza la lluvia, los tres se asoman a la ventana y observan las enormes gotas que caen sin parar: no podrán salir a jugar al parque. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Como niños creativos comenzaron a jugar con los cojines y las sábanas del cuarto de Guillermo, inventando historias de cabañas en el bosque, cerros, desfiladeros. Y pasaron una tarde de lluvia increíble”, se narra en el cuento.

Fue durante la sesión del martes en la Sala Infantil de la Biblioteca “Rosa María Peraza” que se desarrollaron las actividades de lectura y creatividad. Al final de la tarde, todos los niños participantes en el taller habían elaborado una hermosa manualidad relacionada con el cuento.

Invitación semanal

Todos los martes, de 16:00 a 17:00 horas se lleva a cabo este taller en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, al interior del Centro Cívico Constitución. Totalmente gratuito.