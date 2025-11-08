Disfrutan integrantes de Anspac Culiacán de un espacio de crecimiento personal

Una charla que invitó a desconectarse de todas las actividades del día, a reencontrarse consigo mismas, y vivir un momento de crecimiento personal, fue el que disfrutó el público que se dio cita a la charla titulada Haciendo camino al andar, impartida por la coach de vida Mónica Vellatti Pérez, organizada por Anspac Culiacán

Geovana Alicia Cháidez López, presidenta de Anspac Culiacán compartió que esta charla, tiene como objetivo ayudarlas a reencontrar su camino, a crecer como personas, mejorando con ello nuestro rumbo a seguir.

Mónica Vellatti, experta en desarrollo humano y logoterapéuta, compartió a las presentes que no existe un destino fijo en sus vidas, y que a pesar de cualquier condicionamiento son libres, y que con las pequeñas y grandes desiciones que toman todos los días a lo largo de su vida, van haciendo un camino y dejando un legado.

“Estamos condicionados, pero determinados no. Hay factores que influyen, pero aún así, siempre tenemos la última palabra sin importar la circunstancia que sea, y para eso necesitamos una brújula interior, la cual nunca se equivoca, y siempre apunta al norte, y este son nuestros valores, por lo que en la medida que tenemos claros nuestros valores, nos perderemos menos, y perderemos menos el rumbo”, resalto Vellatti Pérez.

Agregó que, aspectos como la superficialidad, la incoherencia, el buscar complacer a los demás, ocasionan que uno mismo se autotraicione en sus principios y valores, todo por querer caer bien, o querer encajar en algún grupo para ser aceptadas.

“La idea de esta charla es que dejemos de ser alambristas, a caminar sin miedo, para enfocarse mejor en recordar quienes somos, nuestros valores, y caminar hacia adelante, recordando lo valioso que es el presente, disfrutar el tiempo real, y dejar de vivir en el pasado”, resaltó la expositora.