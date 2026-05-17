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Danza

Disfrutan la coreografía las ‘Alas del Mar’

Un homenaje a la tradición pesquera de Mazatlán se presenta a través de una puesta en escena que combina danza contemporánea, música original y emociones que se entrelazan con las raíces del puerto
Carlos Robles |
17/05/2026 19:16
17/05/2026 19:16

Al teatro Universitario de la UAS de Mazatlán tuvo lugar la producción independiente ‘Alas del Mar’, dirigida por Wesly Miroslava Marroquín Castillo, quien presentó una historia para el público local.

Una obra construida desde la sensibilidad artística y el apego a las tradiciones del puerto, que, a través del movimiento, la música y la interpretación corporal, la obra consiguió despertar en los asistentes una identificación inmediata con la vida del mar y con las familias que dependen de esta actividad pesquera heredada de generación en generación.

La propuesta escénica atrapó al público con una introducción que retrata el trabajo artesanal detrás de la pesca tradicional, representando sobre el escenario la elaboración de redes, el esfuerzo cotidiano de las llamadas “changueras” y la transmisión de conocimientos entre generaciones de familias mazatlecas dedicadas al mar.

La obra fue musicalizada por una versión instrumental del tema “Mazatlán”, del compositor Gabriel Ruiz Galindo, interpretada por Pepe Castillo y su Orquesta, un elemento que reforzó el sentido de identidad regional y generó una conexión inmediata entre la obra y los espectadores.

  • $!María Elena Escobedo
    María Elena Escobedo
  • $!María del Socorro Chavarín
    María del Socorro Chavarín
  • $!Isabel Inzunza y Patricia Moreno Inzunza.
    Isabel Inzunza y Patricia Moreno Inzunza.
  • $!Alejandro Caro y Jorge Urrea.
    Alejandro Caro y Jorge Urrea.
  • $!Andy Mayorquín y Diana Ramírez.
    Andy Mayorquín y Diana Ramírez.
  • $!Gustavo Mayorquín y Cristina Castillo.
    Gustavo Mayorquín y Cristina Castillo.
  • $!Disfrutan la coreografía las ‘Alas del Mar’
  • $!Disfrutan la coreografía las ‘Alas del Mar’
  • $!Disfrutan la coreografía las ‘Alas del Mar’
#Danza Contemporánea
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