$!Disfrutan la coreografía las ‘Alas del Mar’

Al teatro Universitario de la UAS de Mazatlán tuvo lugar la producción independiente ‘Alas del Mar’, dirigida por Wesly Miroslava Marroquín Castillo, quien presentó una historia para el público local.

Una obra construida desde la sensibilidad artística y el apego a las tradiciones del puerto, que, a través del movimiento, la música y la interpretación corporal, la obra consiguió despertar en los asistentes una identificación inmediata con la vida del mar y con las familias que dependen de esta actividad pesquera heredada de generación en generación.

La propuesta escénica atrapó al público con una introducción que retrata el trabajo artesanal detrás de la pesca tradicional, representando sobre el escenario la elaboración de redes, el esfuerzo cotidiano de las llamadas “changueras” y la transmisión de conocimientos entre generaciones de familias mazatlecas dedicadas al mar.

La obra fue musicalizada por una versión instrumental del tema “Mazatlán”, del compositor Gabriel Ruiz Galindo, interpretada por Pepe Castillo y su Orquesta, un elemento que reforzó el sentido de identidad regional y generó una conexión inmediata entre la obra y los espectadores.