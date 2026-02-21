Disfrutan la segunda edición del ‘The Coffee Experience’ en el Villa Unión

Una sabrosa mañana en donde el invitado especial fue el café, fue la que disfrutaron los comensales que se dieron cita en la segunda edición del The Coffee Experience, organizado por Restaurante Villa Unión Brasa & Masa, en conjunto con Cayenna, y Segafredo .

En este evento, participaron los chefs Luis e Ignacio Osuna, así como la barista Nahomy Payán, quienes consintieron a sus invitados con un menú especial de cuatro tiempos.

En esa segunda edición, los invitados fueron recibidos con un mini mil hojas de piña rostizada, mousse de coco y ron, un coctel chemex del 43 con licor, toque lácteo, especias y miel de abeja.

Para el primer tiempo, se disfrutó de un minestrone de frutas frescas y moras en bálsamo de naranja, anís y albahaca, acompañado de un expreso tónico, con notas cítricas y de albahaca.

El segundo tiempo llegó con un tamago sando de pan brioche con huevo, panceta, mayo de wasabi y salsa tonkatsu, con bebida que consistió en un pink cold brew, extracción de 12 horas con notas de toronja y mezcal joven.

Tras estos ricos platillos, los chefs prepararon para el tercer tiempo una gordita duranguense de maíz azul rellena de quesillos y rajas, salsa ranchera de chorizo y chicharrón y frijol refrito, con un maridaje en expreso martini de la olla, versión mexicana con toques de chocolate de metate y naranja.

Finalmente, para el postre, los comensales cerraron esta experiencia, degustando de un macarrón relleno de ganache de parmesano, confit de naranja, cobertura de chocolate y bruleé, así como de un choux craquelado relleno de crema de jamoncillo y mermelada de dátil , seguido de un brazo gitano de chocolate relleno de queso crema y compota de mandarina, todo esto acompañado de bebidas de arte latte.

Además de degustar de estos platillos, los asistentes conocieron un poco más sobre el café, a través de una charla impartida por el experto en café Alejandro Olmedo.