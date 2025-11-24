Gente
Disfrutan mazatlecos de la exposición ‘Series’ del artista Jesús García

En el Museo de Arte de Mazatlán se expone la muestra integrada por cerca de 20 obras del fotógrafo sinaloense; la exposición ofrece un recorrido visual por tres secciones: La elocuencia de los objetos, Eros y Hojas de papel volando
Marisela González |
24/11/2025 12:21
La fuerza expresiva de la imagen se convirtió en protagonista durante la inauguración de Series, la más reciente exposición del fotógrafo sinaloense Jesús García Rodríguez, que tuvo lugar en el Museo de Arte de Mazatlán.

Amigos, familiares, colegas del ámbito artístico y público en general se dieron cita para acompañar al creador en esta noche dedicada a la celebración de la mirada y la sensibilidad fotográfica.

Organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, la muestra reúne alrededor de 20 piezas divididas en tres apartados que revelan distintas facetas del autor.

La primera, la elocuencia de los objetos, donde los elementos cotidianos adquieren nuevas lecturas; la segunda, Eros, serie cargada de simbolismo y sensibilidad; y Hojas de papel volando, un conjunto que apuesta por el movimiento y la ligereza.

Los asistentes recorrieron con interés cada una de las secciones, comentando detalles técnicos, atmósferas y significados que provocaron animadas conversaciones frente a las obras.

  Jesús García presentó su exhibición "Series" en el Museo de Arte de Mazatlán.
    Jesús García presentó su exhibición “Series” en el Museo de Arte de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Eutimia Osuna, Dolores Guardado, Melly Osuna y Rosalinda Pineda.
    Eutimia Osuna, Dolores Guardado, Melly Osuna y Rosalinda Pineda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Mario Ramírez y Airam Sánchez.
    Mario Ramírez y Airam Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Jesús García Rodríguez y Mirla Osuna en plena charla.
    Jesús García Rodríguez y Mirla Osuna en plena charla. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  María Teresa Grey Yáñez, Jesús García Rodríguez e Isai García Paredes.
    María Teresa Grey Yáñez, Jesús García Rodríguez e Isai García Paredes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Gabriel Armenta, Alfonso Hernández y Fabián Osuna.
    Gabriel Armenta, Alfonso Hernández y Fabián Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Teresa Berenice Claudio y Gabriel Francisco Bustamante.
    Teresa Berenice Claudio y Gabriel Francisco Bustamante. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  José Luis Velarde, Yesenia Entrada y Eduardo Partenzza.
    José Luis Velarde, Yesenia Entrada y Eduardo Partenzza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  Georgina Rodríguez y Fernando Barraza.
    Georgina Rodríguez y Fernando Barraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!la muestra reúne alrededor de 20 piezas divididas en tres apartados que revelan distintas facetas del autor.
    la muestra reúne alrededor de 20 piezas divididas en tres apartados que revelan distintas facetas del autor. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!En el Museo de Arte de Mazatlán se expone la muestra integrada por cerca de 20 obras del fotógrafo sinaloense.
    En el Museo de Arte de Mazatlán se expone la muestra integrada por cerca de 20 obras del fotógrafo sinaloense. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
