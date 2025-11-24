Disfrutan mazatlecos de la exposición ‘Series’ del artista Jesús García

La fuerza expresiva de la imagen se convirtió en protagonista durante la inauguración de Series, la más reciente exposición del fotógrafo sinaloense Jesús García Rodríguez, que tuvo lugar en el Museo de Arte de Mazatlán.

Amigos, familiares, colegas del ámbito artístico y público en general se dieron cita para acompañar al creador en esta noche dedicada a la celebración de la mirada y la sensibilidad fotográfica.

Organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, la muestra reúne alrededor de 20 piezas divididas en tres apartados que revelan distintas facetas del autor.

La primera, la elocuencia de los objetos, donde los elementos cotidianos adquieren nuevas lecturas; la segunda, Eros, serie cargada de simbolismo y sensibilidad; y Hojas de papel volando, un conjunto que apuesta por el movimiento y la ligereza.

Los asistentes recorrieron con interés cada una de las secciones, comentando detalles técnicos, atmósferas y significados que provocaron animadas conversaciones frente a las obras.