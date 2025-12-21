Disfrutan mazatlecos la Gala Navideña en el Teatro Ángela Peralta

Mazatlán vivió una noche memorable con la Gala Navideña, celebrada en el Teatro Ángela Peralta, donde la música, el canto y la danza se unieron para crear una atmósfera de calidez y celebración que conquistó al público local y extranjero.

La potencia musical de la Camerata Mazatlán se fusionó con la ternura del Coro Infantil, demostrando que la Navidad es sinónimo de unión y esperanza.

La esperada velada contó con la destacada participación de los solistas Mauricio Martínez, Penélope Luna, Andrés Carrillo, Iván Valdez y Sarah Holcombe, quienes ofrecieron interpretaciones poderosas y emotivas que fueron ampliamente ovacionadas.

La Orquesta del Teatro Ángela Peralta acompañó magistralmente cada pieza bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, aportando solidez y elegancia musical al evento.

Al festejo se sumaron las voces del Coro Ángela Peralta, dirigido por María Murillo, y del Coro Guillermo Sarabia, bajo la dirección de Martha Félix y Enrique Patrón de Rueda, enriqueciendo el programa con armonías que llenaron el recinto.

El Coro Infantil, guiado por Mariela Angulo, aportó un toque de dulzura que conmovió al público.

La danza también fue protagonista gracias a la participación de los bailarines de la Compañía de Ballet de Mazatlán, dirigidos por la maestra Zoila Fernández, quienes brindaron coreografías llenas de espíritu decembrino, cerrando una noche que reafirmó la fuerza de las tradiciones navideñas en el corazón cultural de Mazatlán.

La fiesta

Al término es espectáculo se vivió una gran fiesta decembrina, los asistentes degustaron postres tradicionales como tamales de piña, ponche de frutas, churros de canela, buñuelos, entre otros aperitivos, mientras que niños tuvieron la oportunidad de convivir con Santa Clos y sus duendes quebrando la piñata.