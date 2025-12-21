Gente
Velada decembrina

Disfrutan mazatlecos la Gala Navideña en el Teatro Ángela Peralta

Entre villancicos, danza y emotivas interpretaciones musicales, más de 200 artistas en escena anunciaron la llegada del Niño Dios en una velada llena de magia, unión y espíritu decembrino.
Marisela González |
21/12/2025 17:24
Mazatlán vivió una noche memorable con la Gala Navideña, celebrada en el Teatro Ángela Peralta, donde la música, el canto y la danza se unieron para crear una atmósfera de calidez y celebración que conquistó al público local y extranjero.

La potencia musical de la Camerata Mazatlán se fusionó con la ternura del Coro Infantil, demostrando que la Navidad es sinónimo de unión y esperanza.

La esperada velada contó con la destacada participación de los solistas Mauricio Martínez, Penélope Luna, Andrés Carrillo, Iván Valdez y Sarah Holcombe, quienes ofrecieron interpretaciones poderosas y emotivas que fueron ampliamente ovacionadas.

La Orquesta del Teatro Ángela Peralta acompañó magistralmente cada pieza bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, aportando solidez y elegancia musical al evento.

Al festejo se sumaron las voces del Coro Ángela Peralta, dirigido por María Murillo, y del Coro Guillermo Sarabia, bajo la dirección de Martha Félix y Enrique Patrón de Rueda, enriqueciendo el programa con armonías que llenaron el recinto.

El Coro Infantil, guiado por Mariela Angulo, aportó un toque de dulzura que conmovió al público.

La danza también fue protagonista gracias a la participación de los bailarines de la Compañía de Ballet de Mazatlán, dirigidos por la maestra Zoila Fernández, quienes brindaron coreografías llenas de espíritu decembrino, cerrando una noche que reafirmó la fuerza de las tradiciones navideñas en el corazón cultural de Mazatlán.

La fiesta

Al término es espectáculo se vivió una gran fiesta decembrina, los asistentes degustaron postres tradicionales como tamales de piña, ponche de frutas, churros de canela, buñuelos, entre otros aperitivos, mientras que niños tuvieron la oportunidad de convivir con Santa Clos y sus duendes quebrando la piñata.

    María Fernanda González y Alonso Caro dieron vida a María y José en la representación del nacimiento del Niño Dios durante la Gala Navideña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Sarah Holcombe brilló en el escenario del Teatro Ángela Peralta con una ejecución emotiva y elegante. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Alumnas de la Escuela Municipal de Arte de los grupos Propedéuticos y Nivel Medio personificaron a los renos que encantaron al público con coreografías llenas de energía y espíritu navideño. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    La danza de los Santas Claus llenó de alegría y espíritu navideño la velada decembrina.
    El Coro Infantil llenó de magia y espíritu navideño el escenario del TAP. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Nicole, Paula, Ximena, Legna, Bárbara y Camila realizan la coreografía de Feliz Navidad. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Socorro Bernal y Omar Castellanos con Santa Clos y la Señora Clos.. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Renata Parra, Zulema Valdez y David Gallegos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Fátima, Jesús y Andrea Salgado, Janeth Tirado y Jesús Salgado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Melany Veliz y Sandra Guevara. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Éricka Salgado y Abigaíl Lizola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Julio César Loya y Brisia Tirado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Carolina y Margarita Pérez, Irene Lizárraga, Daniela Hernández, Óscar Lizárraga y María de Jesús Arias. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Maru de Tirado y María de Tirado con Santa Clos y la Señora Clos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    María Fernanda González y Alonso Caro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Tatiana López, Matías Lizárraga y José Luis Astorga con Santa Clos y la Señora Clos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
#Gala Navideña
