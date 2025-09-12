Disfrutan muestra fotográfica por aniversario de Noroeste

En un ambiente de celebración y arte, fue inaugurada en la Gran Plaza Mazatlán la exposición fotográfica organizada por Grupo Editorial Noroeste con motivo de su 52 aniversario.

La muestra reúne 63 imágenes que capturan la esencia de Culiacán y Mazatlán, y permanecerá abierta al público durante tres semanas en el área de cines del centro comercial.

Los encargados de cortar el listón inaugural fueron los fotógrafos mazatlecos Adán Valdovines, Juvencio Villanueva y Carlos Zatarián, cuyas obras forman parte de la exhibición.

Los acompañaron en la ceremonia Israel Sandoval, gerente de Gran Plaza Mazatlán; Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, y Elizabeth Peraza, directora ejecutiva del grupo editorial.

Invitados especiales, colaboradores y público en general se dieron cita para disfrutar del acto inaugural, que concluyó con un elegante coctel en honor a los artistas y a este rotativo.

La exposición no solo rinde homenaje al legado periodístico de Noroeste, sino que también resalta el talento visual de la región, al mostrar escenas cotidianas, paisajes urbanos y momentos que reflejan la identidad sinaloense.