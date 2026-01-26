Disfrutan niños de la lectura en el Masin

Pequeños disfrutaron de la lectura y el arte en el segundo círculo de lectura para niños en el Museo de Arte de Sinaloa.

Los participantes aprendieron a través de la lectura y del arte, eligiendo el libro de cuento que más les llamó la atención, también llevaron a cabo la actividad de bordado con estambre, donde se sintieron muy animados y conectados con esta bella dinámica, la cual les hizo despertar su instinto creativo.

El círculo de lectura infantil se reanuda en enero como parte de las actividades del Museo de Arte de Sinaloa y la invitación está abierta para conocer, jugar, convivir, diviertirse y aprender junto a nuevos amigos.

Los próximos círculos se llevarán a cabo los sábados 24 y 31 de enero de 2026, de 11:00 a 12:30 horas, en la Sala de Lectura del Masin, y podrán participar niños de entre 7 y 10 años.