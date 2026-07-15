Disfrutan niños y niñas de un verano ‘ciencia-sional’ en el Centro de Ciencias de Sinaloa

Como cada año, el Centro de Ciencias de Sinaloa recibió a niños y niñas de diferentes edades para participar en sus tradicionales cursos y talleres de verano, en los que los pequeños asistentes participan en distintas actividades donde aprenden mientras juegan y crean.

Eva Osuna, del área de comunicación social del Centro de Ciencias de Sinaloa compartió, que este verano esperan la asistencia de más de mil niños y niñas a sus distintos talleres, cursos, tanto en el museo como en los laboratorios, cursos que comenzaron desde el 6 de julio y culminarán hasta el 14 de agosto.

”Este año contamos con más de 54 actividades en la sede del museo y labotarios, atendiendo a niños y niñas de los 4 y hasta los 15 años de edad, participando en diversas temáticas y áreas de la ciencia, desde la física, matemáticas, hasta el mundo de los animales, gastronomía entre muchas otras actividades”, detalló Osuna.

Detalló que cada actividad programada para este verano de ciencia, está perfectamente detallada, para atender a máximo de 20 a 25 niños por actividad en cada una de las 54 actividades que se realizará durante las seis semanas que durará estos cursos de verano.