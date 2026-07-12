Disfrutan niños y niñas sus ‘Vacaciones en la Biblioteca’

“Lobi tiene los ojos grandes y las orejas grandes grandes y los dientes grandes grandes grandes. Sí, Lobi es un lobo”.

Durante las actividades del curso “Mis vacaciones en la biblioteca 2026”, niñas y niños que participan en el taller “¡Quién teme al Lobo! ¿Feroz?” disfrutaron en esta sesión del videocuento “Feroz, feroz” de Liliana Cinetto.

Y se encontraron con un pequeño lobo que quiere ser “feroz, feroz”, menos cuando está con su mamá, cuando come, cuando se pone nervioso, cuando duerme o cuando quiere que lo mimen.

¡Vaya! Una especie diferente de lobo que le gusta pasear con sus amigos, cantar y jugar a la gallinita ciega, bailar bajo las estrellas, correr con las liebres, hacer una ronda con las ovejas.

Y, aunque por fuera es idéntico a su padre, a su madre, a sus hermanos mayores, a sus abuelos, Lobi es un lobo feliz. Y así también todos los pequeños del taller que cuando elaboraron, pintaron y se pusieron la máscara de lobo, por más que aullaban tratando de ser feroces, en realidad se veían felices, muy felices.

¡Qué bonito taller están viviendo estos chicos en la Biblioteca “Rosa María Peraza” durante estas vacaciones 2026! Mañana es el último día de actividad y recibirán sus reconocimientos por haber asistido y disfrutado tanto. ¡Felicidades!