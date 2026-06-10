Disfrutan papás del Senda de su tradicional Día del Padre

Como cada año, el Instituto Senda del Río, en colaboración con la sociedad de padres de familia, festejaron el tradicional Día del Padre, realizando para todos los papás Senda un evento especial con un desayuno bufete.

Desde su llegada al festejo, los 200 papás invitados fueron recibidos con un regalo especial por parte de los organizadores, para posteriormente disfrutar del desayuno bufete, que consistió en chilaquiles, tamales, frijoles, crepas de pollo, ejotes, birria, huevos, fruta, cereales, aguas frescas, entre otros.

En el festejo se realizó la tradicional rifa de regalos, con la oportunidad de llevarse artículos como hieleras, juego de herramientas, perfumes, billeteras, mochilas, entre otros regalos.