Disfrutan rotarios de queso, pan y vino con causa

Una velada con queso, pan, vino y buena música, fue la que disfrutó el Club Rotario Culiacán Oriente, reuniendo a más de 400 personas en una Noche Bohemia con causa.

César Arellano, presidente del Club Rotario Culiacán Oriente, compartió que esta actividad, forma parte de los eventos recaudatorios para sacar fondos y seguir continuando con la ayuda que ofrecemos, tanto a instituciones como el Centro de Atención Múltiple, la Casa del Buen Samaritano, casa de retiro para adultos mayores, personas que requieren de sillas de ruedas, entre otros.

“En esta ocasión contamos con el apoyo de STASAC, para la realización de este evento, así como de la participación de artistas locales, quienes comparten su talento de manera gratuita, algo que nos llena de mucho gusto, porque todo es en pro de quien lo necesita, ese es nuestro trabajo”.

Durante el evento, se contó con la participación de grupos como el Cuarteto San Miguel, Ivonne y el Trío Ventura, Marco Sarabia, Grupo Sigma y Efraín Montoya, entre otros, que regalaron una noche llena de romanticismo y alegría en cada una de sus interpretaciones.