Disfrutan sinaloenses el inicio de la Cibacopa 2026

Con una victoria de 95 a 83, sobre Venados de Mazatlán, Caballeros de Culiacán inició la nueva temporada de la Cibacopa 2026, recibiendo el apoyo de todos los seguidores de la nobleza, en la duela del Parque Revolución.

Con un show de luces y pirotecnia, la nobleza dio la bienvenida a toda la afición, que se entregó desde los primeros minutos del encuentro, respondiendo con sonoros aplausos una a una de las jugadas que llevaron a la victoria al equipo de casa.

Encabezando el evento estuvieron Saúl Saldaña, presidente de Caballeros de Culiacán; Orlando Torres, gerente de Comunicación del Cibacopa; José Alberto Beltrán, director del Imdec; Itzel Estolano, secretaria de Bienestar; Víctor Álvarez, administrador del Parque Revolución y Nallely Pérez, directora de Centros Deportivos y Recreativos.