Disfrutan socios del Grupo Red Canaco de grata reunión

Grupo Red Canaco Culiacán organizó un desayuno especial reuniendo a más de 120 socios, en las instalaciones de Mazda Culiacán, para participar de la charla conferencia impartida por José Ignacio de Nicolás Machado, director de planeación y estrategia de Maja y Adrián ‘Kush’ Espinoza Pablos, director de marketing de Maja.

Ramón Palacios, presidente de Grupo Red Canaco Culiacán destacó que esta reunión es un festejo de lealtad de los socios del Grupo Red Canaco que asiste a los desayunos.

”Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a dos exponentes muy buenos, quienes nos hablarán de la marca, y todo lo que han hecho para posicionarla no solo en Sinaloa, también en otros estados del país y del extranjero, es una gran evento y estamos agradecidos con Mazda, quienes nos prestaron sus instalaciones para este gran evento”, señaló Palacios.

Respecto a la charla, Adrián ‘Kush’ expresó que esta plática es con el objetivo de compartir la visión de MAJA Sportswears, desde dos frentes, desde la parte estratégica y la segunda, desde la parte creativa y mercadotecnia, hablando de igual manera desde los orígenes de la marca, su comportamiento de acuerdo a la perspectiva de estas dos cabezas, que se complementan y lograr llegar a un resultado efectivo.

“MAJA tiene seis años que nació, y su posicionamiento ha sido muy bueno. De acuerdo a una investigación de mercado realizada por una agencia de Guadalajara, señalaron que actualmente, el mercado los ponen a la par de marcas como Nike, Adidas, dentro de las grandes ligas. Estos nos dice que el público no ven a Maja como una marca de calidad baja, sino muy alta, lo que nos dice que lo que hemos estado haciendo tanto en la producción, como en la comunicación, ha sido un trabajo extraordinario”, detalló Kush.

Agregó que actualmente, Maja ya está en todo México, y este 2026 cerrarán con 150 tiendas sólo en la República Mexicana y próximamente abrirán su primera sucursal en San Diego, California, vendiendo por e-comers a todo Estados Unidos.