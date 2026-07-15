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Música

Disfrutan una noche de cabaret llena de talento y emoción

Música, actuación y una atmósfera íntima conquistaron al público durante una velada que celebró el arte escénico y la convivencia en el Teatro Antonio Haas.
Marisela González |
15/07/2026 14:37
15/07/2026 14:37

El escenario del Teatro Antonio Haas se llenó de música, actuación y talento durante una presentación del Festival de Fin de Curso del Taller de Baile de Salón del Centro de Seguridad Social (CSS).

El público disfrutó del espectáculo que se dividió en dos títulos, el primero “Viva Las Vegas” y el segundo fue una producción del profesor Alejandro Rodríguez, inspirada en la nostalgia de los años 80 del exitoso musical Mentiras.

En la presentación de cabaret abundó el humor, la interpretación y la cercanía con los asistentes que fueron los ingredientes principales de la noche.

Amigos, familiares y amantes de las artes escénicas se dieron cita para respaldar la propuesta artística, creando un ambiente de convivencia y reconocimiento al trabajo de quienes participaron en el escenario.

Con aplausos y muestras de entusiasmo, los asistentes celebraron una noche que confirmó el interés por este tipo de espectáculos, que continúan ganando espacio entre la oferta cultural y de entretenimiento.

  • $!Lizbeth Medina y Cecilia Virgen.
    Lizbeth Medina y Cecilia Virgen. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Renata con su abuelita Lola Rodríguez.
    Renata con su abuelita Lola Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rosario Osuna, Bety Delgado, Sergio Alba y David Morales.
    Rosario Osuna, Bety Delgado, Sergio Alba y David Morales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Sánchez, Brisia Jiménez y Alfonso Vera.
    Andrea Sánchez, Brisia Jiménez y Alfonso Vera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alfredo Barrón, Mary Gil, Lolita Solano y Aida Gil.
    Alfredo Barrón, Mary Gil, Lolita Solano y Aida Gil. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marlem Rodríguez y Carlos Ito.
    Marlem Rodríguez y Carlos Ito. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nubia Flores, Karla Ramos, Isabel Avena y Claudia González.
    Nubia Flores, Karla Ramos, Isabel Avena y Claudia González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Eugenio Burgueño y Marina Salcido.
    María Eugenio Burgueño y Marina Salcido. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Deneb Guzmán Madrigal, Rafael Emilio Villa, Rosario Domínguez y Alejandra Arce.
    Deneb Guzmán Madrigal, Rafael Emilio Villa, Rosario Domínguez y Alejandra Arce. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Color, elegancia y sincronía distinguieron cada una de las coreografías presentadas durante la velada.
    Color, elegancia y sincronía distinguieron cada una de las coreografías presentadas durante la velada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las alumnas del Taller de Baile de Salón del CSS brillaron con el espectáculo de cabaret “Viva Las Vegas”.
    Las alumnas del Taller de Baile de Salón del CSS brillaron con el espectáculo de cabaret “Viva Las Vegas”. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las bailarinas compartieron con el público el resultado del trabajo realizado a lo largo del ciclo de formación.
    Las bailarinas compartieron con el público el resultado del trabajo realizado a lo largo del ciclo de formación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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