Disfrutan una noche de cabaret llena de talento y emoción

El escenario del Teatro Antonio Haas se llenó de música, actuación y talento durante una presentación del Festival de Fin de Curso del Taller de Baile de Salón del Centro de Seguridad Social (CSS).

El público disfrutó del espectáculo que se dividió en dos títulos, el primero “Viva Las Vegas” y el segundo fue una producción del profesor Alejandro Rodríguez, inspirada en la nostalgia de los años 80 del exitoso musical Mentiras.

En la presentación de cabaret abundó el humor, la interpretación y la cercanía con los asistentes que fueron los ingredientes principales de la noche.

Amigos, familiares y amantes de las artes escénicas se dieron cita para respaldar la propuesta artística, creando un ambiente de convivencia y reconocimiento al trabajo de quienes participaron en el escenario.

Con aplausos y muestras de entusiasmo, los asistentes celebraron una noche que confirmó el interés por este tipo de espectáculos, que continúan ganando espacio entre la oferta cultural y de entretenimiento.