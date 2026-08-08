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Diversión

Disfrutan una tarde entre amigas

Las asistentes a la ‘Tardeada Migajera’ disfrutaron de música, baile y convivencia al ritmo de grandes éxitos del regional mexicano y la balada
Marisela González |
08/08/2026 16:20
08/08/2026 16:20

Una tarde llena de música, baile y diversión compartieron las asistentes a la “Tardeada Migajera”, realizada en Despecho Mazatlán.

Desde temprana hora, las invitadas llegaron dispuestas a pasar un buen momento entre amigas, cantar sus canciones favoritas y disfrutar de la convivencia que acompañó la presentación de Ivy Favela y Fer Espinoza.

Los clásicos de artistas como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Selena, Ana Gabriel, Marisela y Rocío Dúrcal pusieron el ambiente, mientras las asistentes aprovecharon la ocasión para bailar, cantar y compartir entre ellas.

La tarde también estuvo acompañada de dinámicas e interacción con el público, convirtiendo la reunión en una amena experiencia para quienes buscaban disfrutar de la música y pasar un rato agradable sin esperar a la noche.

  • $!Gris Carrillo, Paulina Ramos, María de León y Angelik Velázquez.
    Gris Carrillo, Paulina Ramos, María de León y Angelik Velázquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandra Moreno y Jéssica Flores.
    Alejandra Moreno y Jéssica Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela Quiñones y Fernanda Beltrán.
    Gabriela Quiñones y Fernanda Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fer Espinoza e Ivy Favela encabezaron la “Tardeada Migajera” en Despecho Mazatlán, donde el público cantó y bailó al ritmo de los grandes éxitos del desamor.
    Fer Espinoza e Ivy Favela encabezaron la “Tardeada Migajera” en Despecho Mazatlán, donde el público cantó y bailó al ritmo de los grandes éxitos del desamor. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Janely Rosales, Teresa Gómez y Maru Burgueño.
    Janely Rosales, Teresa Gómez y Maru Burgueño. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Odalys Núñez, Lupita Becerra, Mónica Cristerna y Wendy Morales
    Odalys Núñez, Lupita Becerra, Mónica Cristerna y Wendy Morales ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Ibarra y Nataly Valdez
    Sergio Ibarra y Nataly Valdez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luz y Andrea Pedroza.
    Luz y Andrea Pedroza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Bonilla, Victoria Facio y Ana Castillo.
    Karla Bonilla, Victoria Facio y Ana Castillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthia López y Georgina Bojórquez.
    Cinthia López y Georgina Bojórquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Heidi Herrera, Fernando Espinoza, Ivy Favela y José Luis Bastidas.
    Heidi Herrera, Fernando Espinoza, Ivy Favela y José Luis Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las asistentes disfrutaron de una divertida tarde entre amigas.
    Las asistentes disfrutaron de una divertida tarde entre amigas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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