Disfrutan una tarde entre amigas

Una tarde llena de música, baile y diversión compartieron las asistentes a la “Tardeada Migajera”, realizada en Despecho Mazatlán.

Desde temprana hora, las invitadas llegaron dispuestas a pasar un buen momento entre amigas, cantar sus canciones favoritas y disfrutar de la convivencia que acompañó la presentación de Ivy Favela y Fer Espinoza.

Los clásicos de artistas como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Selena, Ana Gabriel, Marisela y Rocío Dúrcal pusieron el ambiente, mientras las asistentes aprovecharon la ocasión para bailar, cantar y compartir entre ellas.

La tarde también estuvo acompañada de dinámicas e interacción con el público, convirtiendo la reunión en una amena experiencia para quienes buscaban disfrutar de la música y pasar un rato agradable sin esperar a la noche.