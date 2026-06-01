Gente
|
Música

Disfrutan una velada llena de matices sonoros con Dantor

La agrupación liderada por el guitarrista Daniel Torres ofreció el concierto ‘Música de Norte y Sur’, donde fusionó jazz, ritmos latinoamericanos y sonidos contemporáneos ante un público que llenó el recinto cultural.
Marisela González |
01/06/2026 14:00
01/06/2026 14:00

Una noche de emociones, improvisación y riqueza musical vivieron los asistentes al concierto “Música de Norte y Sur”, protagonizado por la agrupación Dantor dentro de las actividades del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2026.

El Museo de Arte de Mazatlán fue el escenario donde el público disfrutó de una propuesta sonora que combinó jazz, música mexicana y diversas influencias latinoamericanas, sello distintivo del proyecto encabezado por el músico mazatleco Daniel Torres.

Familias, estudiantes de música, artistas y amantes de la cultura acudieron a la presentación para disfrutar de una experiencia musical que celebró la diversidad de sonidos y la versatilidad de la guitarra como instrumento protagonista de la noche.

  • $!Diego Fuentevilla y Marcela Rivero.
    Diego Fuentevilla y Marcela Rivero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Mitzy Bonilla y Marylú López.
    Mitzy Bonilla y Marylú López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Pilar Valdez, María Guadalupe Araiza, Orlando Idrovo y José Ignacio Torres Martínez.
    Pilar Valdez, María Guadalupe Araiza, Orlando Idrovo y José Ignacio Torres Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Sebastián Cedillo, Vanessa Gama y Rebeca de Rueda.
    Sebastián Cedillo, Vanessa Gama y Rebeca de Rueda. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Grissel Fregoso y Janeth Narváez.
    Grissel Fregoso y Janeth Narváez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Alejandro Humarán, Jorge Báez, Lupita Young, Osvaldo Mellado y Juan Pablo Humarán.
    Alejandro Humarán, Jorge Báez, Lupita Young, Osvaldo Mellado y Juan Pablo Humarán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Ricardo Sosa Suárez y Denisse González Gómez.
    Ricardo Sosa Suárez y Denisse González Gómez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Jesús Ruiz y Chantal Loya.
    Jesús Ruiz y Chantal Loya. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Andrés Corrales, Israel Torres, Jesús Andrés Corrales y Amalia Fernández García.
    Andrés Corrales, Israel Torres, Jesús Andrés Corrales y Amalia Fernández García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Ana Elena Morales, Daniela Olguín y Olaf Calderón.
    Ana Elena Morales, Daniela Olguín y Olaf Calderón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!José Ignacio Torres Martínez, Daniel Torres, María Guadalupe Araizae Israel Torres.
    José Ignacio Torres Martínez, Daniel Torres, María Guadalupe Araizae Israel Torres. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!La agrupación Dantor cautivó al público con una propuesta que fusiona jazz, música latinoamericana y sonidos contemporáneos.
    La agrupación Dantor cautivó al público con una propuesta que fusiona jazz, música latinoamericana y sonidos contemporáneos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Los asistentes disfrutaron de una velada musical llena de matices sonoros durante la presentación de Dantor en el Museo de Arte de Mazatlán.
    Los asistentes disfrutaron de una velada musical llena de matices sonoros durante la presentación de Dantor en el Museo de Arte de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
#Museo de Arte
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube