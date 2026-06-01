Disfrutan una velada llena de matices sonoros con Dantor

Una noche de emociones, improvisación y riqueza musical vivieron los asistentes al concierto “Música de Norte y Sur”, protagonizado por la agrupación Dantor dentro de las actividades del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2026.

El Museo de Arte de Mazatlán fue el escenario donde el público disfrutó de una propuesta sonora que combinó jazz, música mexicana y diversas influencias latinoamericanas, sello distintivo del proyecto encabezado por el músico mazatleco Daniel Torres.

Familias, estudiantes de música, artistas y amantes de la cultura acudieron a la presentación para disfrutar de una experiencia musical que celebró la diversidad de sonidos y la versatilidad de la guitarra como instrumento protagonista de la noche.