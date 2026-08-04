Distinguen a Manuel Bernal Morales con el Premio Anual de Ingeniería 2026

La trayectoria profesional de Manuel Bernal Morales fue reconocida con el Premio Anual de Ingeniería 2026 “Ingeniero Humberto Romero y Navarro”, máxima distinción que entrega el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, a quienes han contribuido al desarrollo de la profesión y del municipio.

El homenaje tuvo lugar durante la cena de gala organizada con motivo del Día del Ingeniero, realizada en el Salón “Ingeniero Gilberto Sánchez Osuna”, donde colegas, familiares e invitados especiales se reunieron para celebrar una fecha significativa para el gremio.

Entre aplausos y muestras de afecto, Bernal Morales recibió el galardón de manos del presidente del Colegio, Jesús Antonio Espinoza Sanabria y del presidente de la Junta de Honor, Leandro Jesús Ibáñez Álvarez, quienes resaltaron la entrega, experiencia y compromiso que el profesionista ha demostrado a lo largo de su carrera.

La ceremonia estuvo enmarcada por un ambiente de compañerismo y reconocimiento a la labor que diariamente realizan los ingenieros civiles.

En su mensaje, Espinoza Sanabria agradeció el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos de la ingeniería, han participado en el crecimiento urbano y el desarrollo de Mazatlán.

El momento más emotivo de la velada llegó con la entrega del premio a Manuel Bernal Morales, cuyo nombre quedó inscrito entre los profesionistas distinguidos por el Colegio gracias a una trayectoria caracterizada por la constancia, el profesionalismo y su aportación al fortalecimiento de la ingeniería civil.