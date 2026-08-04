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Reconocimiento

Distinguen a Manuel Bernal Morales con el Premio Anual de Ingeniería 2026

En la celebración del Día del Ingeniero, el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán reconoce la trayectoria y aportaciones del profesionista con el galardón “Ingeniero Humberto Romero y Navarro”
Marisela González |
04/08/2026 13:58
04/08/2026 13:58

La trayectoria profesional de Manuel Bernal Morales fue reconocida con el Premio Anual de Ingeniería 2026 “Ingeniero Humberto Romero y Navarro”, máxima distinción que entrega el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, a quienes han contribuido al desarrollo de la profesión y del municipio.

El homenaje tuvo lugar durante la cena de gala organizada con motivo del Día del Ingeniero, realizada en el Salón “Ingeniero Gilberto Sánchez Osuna”, donde colegas, familiares e invitados especiales se reunieron para celebrar una fecha significativa para el gremio.

Entre aplausos y muestras de afecto, Bernal Morales recibió el galardón de manos del presidente del Colegio, Jesús Antonio Espinoza Sanabria y del presidente de la Junta de Honor, Leandro Jesús Ibáñez Álvarez, quienes resaltaron la entrega, experiencia y compromiso que el profesionista ha demostrado a lo largo de su carrera.

La ceremonia estuvo enmarcada por un ambiente de compañerismo y reconocimiento a la labor que diariamente realizan los ingenieros civiles.

En su mensaje, Espinoza Sanabria agradeció el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos de la ingeniería, han participado en el crecimiento urbano y el desarrollo de Mazatlán.

El momento más emotivo de la velada llegó con la entrega del premio a Manuel Bernal Morales, cuyo nombre quedó inscrito entre los profesionistas distinguidos por el Colegio gracias a una trayectoria caracterizada por la constancia, el profesionalismo y su aportación al fortalecimiento de la ingeniería civil.

  • $!Leandro Jesús Ibáñez Álvarez y Jesús Antonio Espinoza Sanabria entregan el reconocimiento al profesionista.
    Leandro Jesús Ibáñez Álvarez y Jesús Antonio Espinoza Sanabria entregan el reconocimiento al profesionista. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Gallardo, Hugomar Peraza, Jesús Ibáñez, Manuel Bernal Morales, Jesús Antonio Espinoza Sanabria, Humberto Romero y Juan Andrés Barrón.
    Martín Gallardo, Hugomar Peraza, Jesús Ibáñez, Manuel Bernal Morales, Jesús Antonio Espinoza Sanabria, Humberto Romero y Juan Andrés Barrón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Ingeniero del Año, Manuel Bernal Morales con su familia.
    El Ingeniero del Año, Manuel Bernal Morales con su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán acompañan al galardonado.
    Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán acompañan al galardonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Bernal con dos de sus hijos, Jesús y Guillermo Bernal.
    Manuel Bernal con dos de sus hijos, Jesús y Guillermo Bernal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Zulema de la Vega, Ismael Rojas, Marisol Reyes, Susana Pineda y María Amador.
    Zulema de la Vega, Ismael Rojas, Marisol Reyes, Susana Pineda y María Amador. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gerónimo Salas, Carlos Venegas, Jaime Carvajal, Eduardo Lizárraga y Zulema de la Vega.
    Gerónimo Salas, Carlos Venegas, Jaime Carvajal, Eduardo Lizárraga y Zulema de la Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adolfo Moreno, Juan de Dios Garay, Carlos Venegas, Yahir Zamudio, Alma Cristina Cortés, Rebeca Morán, Maru Toledo, Silvina Venegas y Karina López.
    Adolfo Moreno, Juan de Dios Garay, Carlos Venegas, Yahir Zamudio, Alma Cristina Cortés, Rebeca Morán, Maru Toledo, Silvina Venegas y Karina López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Esteban Solórzano, Martín Gallardo, Wilfredo Morales, Hugomar Peraza, Laura Patricia Luna, Nicole Jennings, Nancy Carolina Tabares y Sonia Maribel Corona de Peraza.
    Esteban Solórzano, Martín Gallardo, Wilfredo Morales, Hugomar Peraza, Laura Patricia Luna, Nicole Jennings, Nancy Carolina Tabares y Sonia Maribel Corona de Peraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eduardo del Toro, Jesús Ibáñez, Juan Andrés Barrón, Elizabeth Quintero, Ivette Villareal, Nohemí Peña y Guadalupe Martínez.
    Eduardo del Toro, Jesús Ibáñez, Juan Andrés Barrón, Elizabeth Quintero, Ivette Villareal, Nohemí Peña y Guadalupe Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iván Roque, Jesús Antonio Espinoza Sanabría, Jesús Gamboa, Abidan Pacheco, Tláloc Altamirano, Víctor Villela, Francisco Córdoba, Ángeles Quintero, Ana Rosa Abud, Diana Rochín, Kenia Espinoza, Maireli Ortega y Anabel Ramos.
    Iván Roque, Jesús Antonio Espinoza Sanabría, Jesús Gamboa, Abidan Pacheco, Tláloc Altamirano, Víctor Villela, Francisco Córdoba, Ángeles Quintero, Ana Rosa Abud, Diana Rochín, Kenia Espinoza, Maireli Ortega y Anabel Ramos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Samuel Ibarra, Rafael Villegas, José García, Fabián Canizalez, Aureli Segura, Abigaíl Corrales, Rosa María Godoy, Rocío Preciado, Natalia Lizárraga y Yamileth Vega.
    Samuel Ibarra, Rafael Villegas, José García, Fabián Canizalez, Aureli Segura, Abigaíl Corrales, Rosa María Godoy, Rocío Preciado, Natalia Lizárraga y Yamileth Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una agradable velada pasaron los asistentes.
    Una agradable velada pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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