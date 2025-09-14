Gente
Convivencia deportiva

Diversión, energía y comunidad en la Carrera Conecta-te 2025 en Mazatlán

Cientos de participantes se dieron cita en el malecón de Mazatlán para disfrutar de una mañana llena de deporte, música y alegría
Marisela González |
14/09/2025 16:54
Con los primeros rayos del sol bañando el icónico malecón de Mazatlán, arrancó con gran entusiasmo la Carrera Conecta-te 2025, un evento que combinó ejercicio, convivencia y muchas sonrisas.

Desde corredores aficionados hasta familias enteras con mascotas y divertidos atuendos, todos se sumaron a esta fiesta deportiva que ya se está convirtiendo en una tradición.

La carrera, que incluyó recorridos recreativos de 3, 5 y 10 kilómetros, estuvo ambientada con música en vivo, estaciones de hidratación llenas de buena vibra y zonas para tomarse fotos.

Al finalizar, los asistentes disfrutaron de actividades interactivas, rifas, regalos y un ambiente festivo que celebró el bienestar y la conexión entre personas.

Más que una carrera, fue una mañana para reconectar con uno mismo y con los demás.

    Érika Watson, Cheisy Hernández y Romel Montiel.
    José Mójica, Julieta Chazar y Jacqueline Herrera.
    Carlos Hernández y Diego García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Óscar Valadez, Denis Alcántar, David Gamboa y Daniel Durán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Ailed Rodríguez, Selene Mendía, Ana Alduenda, María Ochoa, Deysi Zambrano y Paola López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Daniel Hidalgo y Martín Landeros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    El Venny con el equipo Splash. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Ana Santos, Claudia Piña, Dana Reyes y Mayra López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Iris osuna a su llegada a la meta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Miriam Figueroa y Osiris Isaías. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Valentín Rendón, ganador en la prueba de 10 kilómetros, al momento de cruzar la meta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Natalia García y Ricardo Velarde en plena carrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Óscar Tirado Bernal da su mayor esfuerzo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Brissia Guerra e Itzchelt Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Tarek y Nicolás Geronimo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Tadeo Torres, Karina, Nancy y Fabi Zazueta, Omar y Nicole Martell. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Lucía Osuna y Regina Díaz, fisioterapeutas en el área de recuperación de los atletas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carrera
