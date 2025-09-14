Diversión, energía y comunidad en la Carrera Conecta-te 2025 en Mazatlán

Con los primeros rayos del sol bañando el icónico malecón de Mazatlán, arrancó con gran entusiasmo la Carrera Conecta-te 2025, un evento que combinó ejercicio, convivencia y muchas sonrisas.

Desde corredores aficionados hasta familias enteras con mascotas y divertidos atuendos, todos se sumaron a esta fiesta deportiva que ya se está convirtiendo en una tradición.

La carrera, que incluyó recorridos recreativos de 3, 5 y 10 kilómetros, estuvo ambientada con música en vivo, estaciones de hidratación llenas de buena vibra y zonas para tomarse fotos.

Al finalizar, los asistentes disfrutaron de actividades interactivas, rifas, regalos y un ambiente festivo que celebró el bienestar y la conexión entre personas.

Más que una carrera, fue una mañana para reconectar con uno mismo y con los demás.