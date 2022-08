$!Docentes del Instituto Senda asisten al congreso Yes You Can

El Instituto Senda realiza el Primer Congreso Académico Docente titulado Yes You Can, dentro de la apertura de bienvenida del nuevo ciclo escolar 2022-2023.

El Congreso Académico Docente Yes You Can es un evento que se enmarca en el proceso de capacitación y desarrollo del personal Senda, el cual consiste en que los maestros, a través de un entrenamiento, con relación a seminarios y webinars de índole internacional, hicieran una mezcla de adaptación de lo que se pueda utilizar tras lo vivido en pandemia, no solamente para aplicarlo en su materia, sino también hacerlo de una forma divertida e interesante.

Sobre las ponencias

A través de plataformas analógicas los docentes grabaron su ponencia, una que tiene que ver con el concepto de microenseñanza. Sus compañeros evaluaron, desde kínder hasta prepa y de ahí se seleccionaron treinta expositores, en donde ellos mismos son los expositores para sus compañeros, llegando a ser un congreso de docentes entrenando a docentes.