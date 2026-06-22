$!Dona el Club Rotario Culiacán Oriente ventanales al Centro de Atención Múltiple 04 y 07

Encabezaron la ceremonia de entrega oficial, César Zamora Arellano, presidente de Club Rotario Culiacán Oriente; Carlos Butchart, responsable de gestión; Ángel Torróntegui López y Otilia Guadalupe Santiago, directores de CAM 04 y CAM 07, respectivamente, así como Gloria Apodaca, supervisora de la Zona 002 de los CAM.

El Club Rotario Culiacán Oriente donó ventanales al taller de cocina del Centro de Atención Múltiple 04 y 07, que beneficiarán a alrededor de 120 alumnos, de los turnos matutino y vespertino, respectivamente.

Durante la entrega, se proyectó un video en el que se aprecia el trabajo del taller de cocina.

Durante la entrega, se proyectó un video en el que se aprecia el trabajo del taller de cocina.

Además acudieron algunos de los alumnos del taller de cocina, acompañados de sus papás.

Ángel Torróntegui, destacó que gracias a esta donación, podrán trabajar en condiciones óptimas el taller de cocina, y no tanto por la refrigeración, dijo, sino por la seguridad porque había muchos huecos por donde se podía meter a animales.

“Siempre andábamos con el pendiente de no dejar nada a la vista porque se puede meter los animales, esta actividad es muy importante aquí en la escuela porque atiende alumnos tanto en la mañana como en la tarde, alrededor de 120 entre los dos turnos, tenemos de nivel de preescolar, primaria y secundaria, y estamos viendo gestiones para ver si próximamente metemos formación para el trabajo”.

El director del CAM 4, correspondiente al turno matutino, comentó que atienden alumnos con diferentes capacidades, como intelectual, discapacidad múltiple, en la tarde hay cegueras, trastornos espectro autista, entre otros.

“Nuestra misión es poder integrar a nuestros alumnos a la sociedad, los que están aquí es porque por alguna cuestión no tienen las habilidades para estar en las aulas regulares y nuestra tarea es poderlos adaptar y que se vayan a la escuela regular, hay algunos con los que sí se puede, otros no y con ellos tenemos que trabajar para que tengan habilidades para la vida y para una formación para el trabajo”, dijo

En el taller de cocina, los alumnos aprenden dependiendo del grado en el que vayan. Desde poner frijoles a un taco, hasta manejar utensilios de cocina, preparar alimentos como banderillas de fruta, hot cakes, pizza, bollos, entre otras cosas.

Gloria Elena Apodaca, supervisora de la Zona 002 de los Centros de Atención Múltiple agradeció la donación de Club Rotario Culiacán Oriente, pues con ventanales nuevos ayuda a mantener muy limpio e higiénico el lugar, sin el riesgo de que se metan animales buscando comida.

“Esto es con mucho cariño para ustedes para que cuando estén cocinando no tengan calor, para que no se metan los animales y nos roben la comida que queda por ahí o hagan desorden y para que aquí se pueda conservar super limpio e higiénico, porque ustedes necesitan cocinar y comer algo sano y nutritivo”, dijo Apodaca a los niños ahí presentes.

Comentó que atienden también un CAM laboral en la Colonia Rosales, y muchos de los alumnos del CAM 4 van para allá.

“Allá se forman laboralmente para después ser integrados a las empresas, vemos que estén cerca de sus casas o bien, aunque no les quede cerca si el alumno cubre un perfil para cierta tarea, se integran allá, salen preparados y capacitados para ir a una empresa, laboran en ella sin que les paguen”, dijo.

“Pero si en ese trayecto las empresas se pueden quedar con el alumno y pagarle, se trata es que el alumno cubra su escolaridad, salga, se integre a un a un área de trabajo, pero que gane dinero para lo básico de él y se sienta útil en la sociedad”.

Zamora Arellano, presidente de Club Rotario Culiacán Oriente, comentó que tiene un nieto al que le dan atención múltiple, con distintas terapias, maestra sombra y ha logrado hablar.

“Yo he vivido este tipo de situaciones, de atención múltiple que hay que tener con los niños especiales, y espero que ustedes también se desarrollen poco a poco para la vida”.

Recordó que el año pasado apoyaron con algo de enseres para la cocina y este año, con la gestión de Carlos Butchart, hicieron esta donación. Y así como este CAM, apoyan y hacen gestiones para las personas más vulnerables, como la academia que tienen en la colonia Buenos Aires, que han apoyado desde hace 10 años para que los niños sigan yendo a la escuela.

“Son niños que no tienen papá, mamá, viven con la abuela, una tía y no queremos que te vayas a la calle, está en la Colonia Buenos Aires, un en un polígono muy complicado. Los niños practican taekwondo, tienen computadoras para hacer sus trabajos de la escuela, y nosotros apoyamos para que se alimenten y que no dejen la escuela por falta de comida”.

Carlos Butchart, encargado de la gestoría, destacó el gusto que le da haber colaborado con el taller de cocina.

“La verdad eh me doy cuenta que es una labor la que hacen las maestras, los maestros, impresionante, como Rotary estamos para apoyarlos con mucho gusto. Por ejemplo, aquí en este CAM el año pasado ayudamos con una estufa más industrial, un calentador, una batidora, licuadora industrial, con todo gusto. Sé que tienen muchas necesidades, pero también nosotros tenemos gestiones con otras áreas que son las sillas de ruedas, en nuestra institución estamos apoyando a las personas que nos necesitan y de escasos recursos económicos”.