Gente
|
Compromiso

Eduardo Yoshii Kasuga asume la presidencia del Club Toastmasters Javier Córdova

Durante la ceremonia de cambio de comité ejecutivo para el periodo 2026-2027, los integrantes del organismo refrendaron su compromiso de impulsar la comunicación, el liderazgo y el crecimiento personal
Marisela González |
03/08/2026 15:19
03/08/2026 15:19

Con el objetivo de continuar formando líderes y fortalecer las habilidades de comunicación de sus integrantes, el Club Toastmasters Javier Córdova realizó la ceremonia de cambio de comité ejecutivo, en la que Eduardo Yoshii Kasuga, asumió el compromiso de la presidencia para el periodo 2026-2027.

La ceremonia reunió a socios, familiares e invitados especiales, quienes fueron testigos del relevo de la mesa directiva y del inicio de una nueva etapa para la organización.

Durante el encuentro, Marcela Zamora Angulo, presidenta saliente del club, compartió un mensaje de agradecimiento por el respaldo recibido durante su gestión.

Posteriormente, se realizó la toma de protesta de la nueva mesa directiva, integrada por Eduardo Yoshii Kasuga como presidente; Javier Bernal Gámez, como vicepresidente de Educación; Claudia Salazar Sánchez, como vicepresidenta de Afiliación; Jesús Armando Salas Rodríguez, como vicepresidente de Relaciones Públicas; Prissyla Valdivieso Castañares como secretaria; Cecilia Graciano Machuca como tesorera, y Juan Osuna Cisneros como oficial de Asamblea.

Durante la ceremonia, los nuevos integrantes asumieron el compromiso de trabajar en favor del desarrollo del club y de sus socios, manteniendo como objetivo principal promover la comunicación efectiva, el liderazgo y la formación de nuevas generaciones.

La directora del Área G2, Nadia Gisela Guzmán Valenzuela, fue la encargada de conducir la investidura del nuevo comité ejecutivo y destacó la importancia del servicio y la colaboración para mantener vivo el legado de Toastmasters Javier Córdova.

Con este cambio de directiva, el club inicia un nuevo ciclo de actividades enfocado en fortalecer la confianza, el aprendizaje y las herramientas de liderazgo entre sus integrantes.

  • $!Juan Osuna, Jesús Armando Salas, Cecilia Graciano, Eduardo Yoshii Kasuga, Prissyla Valdivieso, Javier Bernal y Claudia Patricia Salazar, es la nueva mesa directiva.
    Juan Osuna, Jesús Armando Salas, Cecilia Graciano, Eduardo Yoshii Kasuga, Prissyla Valdivieso, Javier Bernal y Claudia Patricia Salazar, es la nueva mesa directiva. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Chika Mizukami de Yoshii y Kaito Daniel Yoshii Mizukami.
    Chika Mizukami de Yoshii y Kaito Daniel Yoshii Mizukami. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Claudia del Río y Jesús Armando Salas.
    Claudia del Río y Jesús Armando Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Sonia Corona entregó un reconocimiento a la presidenta saliente, Marcela Zamudio.
    Sonia Corona entregó un reconocimiento a la presidenta saliente, Marcela Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier Córdova González, Pedro Carrillo, Hugomar Peraza, Sonia Corona, Marcela Zamudio yEduardo Yoshii Kasuga estuvieron en la mesa del presidium.
    Javier Córdova González, Pedro Carrillo, Hugomar Peraza, Sonia Corona, Marcela Zamudio yEduardo Yoshii Kasuga estuvieron en la mesa del presidium. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Víctor Núñez, Reyna Esquer y Héctor Núñez.
    José Víctor Núñez, Reyna Esquer y Héctor Núñez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Zenia Quiñonez y Zenia Osuna.
    Zenia Quiñonez y Zenia Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Sayda Ibarra, Vianey Ortiz, Ana Corina Rojas y Rafael Rojas.
    Sayda Ibarra, Vianey Ortiz, Ana Corina Rojas y Rafael Rojas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Aura Leal, Luis Santana, Fernanda Carrillo y Marilú Cázares.
    Aura Leal, Luis Santana, Fernanda Carrillo y Marilú Cázares. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier Córdova González recibió un reconocimiento de manos de Marcela Zamudio.
    Javier Córdova González recibió un reconocimiento de manos de Marcela Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Eduardo Yoshii Kasuga recibió el mazo de liderazgo durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo comité ejecutivo.
    Eduardo Yoshii Kasuga recibió el mazo de liderazgo durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo comité ejecutivo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nadia Gisela Guzmán Valenzuela encabezó la ceremonia de investidura del nuevo comité ejecutivo del Club Toastmasters Javier Córdova.
    Nadia Gisela Guzmán Valenzuela encabezó la ceremonia de investidura del nuevo comité ejecutivo del Club Toastmasters Javier Córdova. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Toma Protesta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube