Eduardo Yoshii Kasuga asume la presidencia del Club Toastmasters Javier Córdova

Con el objetivo de continuar formando líderes y fortalecer las habilidades de comunicación de sus integrantes, el Club Toastmasters Javier Córdova realizó la ceremonia de cambio de comité ejecutivo, en la que Eduardo Yoshii Kasuga, asumió el compromiso de la presidencia para el periodo 2026-2027.

La ceremonia reunió a socios, familiares e invitados especiales, quienes fueron testigos del relevo de la mesa directiva y del inicio de una nueva etapa para la organización.

Durante el encuentro, Marcela Zamora Angulo, presidenta saliente del club, compartió un mensaje de agradecimiento por el respaldo recibido durante su gestión.

Posteriormente, se realizó la toma de protesta de la nueva mesa directiva, integrada por Eduardo Yoshii Kasuga como presidente; Javier Bernal Gámez, como vicepresidente de Educación; Claudia Salazar Sánchez, como vicepresidenta de Afiliación; Jesús Armando Salas Rodríguez, como vicepresidente de Relaciones Públicas; Prissyla Valdivieso Castañares como secretaria; Cecilia Graciano Machuca como tesorera, y Juan Osuna Cisneros como oficial de Asamblea.

Durante la ceremonia, los nuevos integrantes asumieron el compromiso de trabajar en favor del desarrollo del club y de sus socios, manteniendo como objetivo principal promover la comunicación efectiva, el liderazgo y la formación de nuevas generaciones.

La directora del Área G2, Nadia Gisela Guzmán Valenzuela, fue la encargada de conducir la investidura del nuevo comité ejecutivo y destacó la importancia del servicio y la colaboración para mantener vivo el legado de Toastmasters Javier Córdova.

Con este cambio de directiva, el club inicia un nuevo ciclo de actividades enfocado en fortalecer la confianza, el aprendizaje y las herramientas de liderazgo entre sus integrantes.