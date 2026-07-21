Egresa la generación 2022-2026 del Bachillerato Virtual de la UAS

El Centro Universitario Virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2022-2026 de su programa de Bachillerato Virtual.

En un evento que destacó por su carácter híbrido, 39 estudiantes de diversos estados de la República Mexicana y del extranjero culminaron con éxito sus estudios de nivel medio superior, demostrando que la tecnología y la voluntad superan cualquier barrera geográfica.

El ingeniero Gabriel Roberto Pastor Casillas, director del Centro Universitario Virtual, mencionó que esta decimocuarta generación representa la consolidación de un modelo educativo que, tras 16 años de su fundación, se ha convertido en una referencia de inclusión y flexibilidad académica. El Bachillerato Virtual de la UAS ha permitido que jóvenes, padres de familia, trabajadores y deportistas de alto rendimiento alcancen sus metas académicas sin necesidad de desplazarse a un aula física.

Además, Pastor Casillas destacó la importancia de este logro.

“Una graduación no representa solamente el final de un plan de estudios; representa el resultado de cientos de decisiones tomadas cuando nadie está observando. Hoy, la educación virtual demuestra que debe adaptarse a las personas y no al contrario, permitiendo que el deseo de aprender supere cualquier distancia”.

Explicó también que, debido a la alta demanda y al éxito del programa, el Bachillerato Virtual de la UAS ha evolucionado de una convocatoria anual a dos procesos de ingreso semestrales. Esta expansión garantiza que más personas, independientemente de su lugar de residencia —incluyendo países como Estados Unidos—, tengan acceso a una formación integral.