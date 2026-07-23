Egresan 95 nuevos profesionales de las Ciencias de la Comunicación

Un total de 95 alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, generación 2022-2026, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, celebraron la culminación de su etapa universitaria.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el Teatro de la Torre Académica en un ambiente de fiesta, orgullo, nostalgia y metas cumplidas.

Padres, hermanos y abuelos de los egresados llenaron las butacas del teatro con pancartas, flores y sonrisas, demostrando que este logro es el resultado de un esfuerzo compartido.

Desde el presídium, las autoridades universitarias encabezaron la ceremonia. Martha Patricia Castro López, directora de la unidad académica, acompañó con orgullo a sus ahora ex alumnos y dijo que siempre contarán con su Universidad y que nunca olviden lo aprendido en las aulas.

“Reiterarles el gran compromiso que es trabajar en el área de la comunicación, donde tenemos que desempeñarnos con transparencia, con mucha ética profesional y con todos los valores que se les han inculcado, no solo desde su hogar, sino en su propia formación profesional en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, destacó.

Homar Medina Barreda, coordinador de Extensión de la Cultura, destacó la visión de la máxima casa de estudios sinaloense que es el interés permanente por formar jóvenes íntegros, de bien y con valores sólidos.

Andrea Lagarda Gil y Karen Beltrán Zamudio por su destacado desempeño académico dieron nombre a esta quinta generación.

El clímax de la ceremonia llegó con la entrega de constancias, acompañada de los aplausos de las familias que resonaron con fuerza en todo el teatro.

Georgina Paola Monreal Camacho, una de las jóvenes graduadas, compartió su felicidad por llegar a este gran día: “Me siento muy contenta y orgullosa tras tantos años de esfuerzo de poderme graduar como Licenciada en Ciencias de la Comunicación y poder integrarme al campo laboral en el área de la Comunicación Organizacional”.

La ceremonia cerró con el emotivo lanzamiento de birretes en medio de abrazos grupales, sellando el fin de una etapa e iniciando el camino de los nuevos narradores de Sinaloa.