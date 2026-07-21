Egresan linces de la generación 2022-2026 de la UAdeO

Con orgullo, la Comunidad Lince celebró la graduación de 134 de egresadas y egresados de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas y Administración Turística, dentro de la Generación 2022-2026, de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Culiacán.

Durante la ceremonia, encabezada por el Rector, Dr. Pedro Flores Leal, se reconoció que este logro representa el esfuerzo compartido con sus familias, docentes y la Comunidad Universitaria.

Asimismo, invitó a las y los nuevos profesionistas a mantener una actitud de aprendizaje permanente, innovar en su campo laboral y lograr que sus conocimientos transformen vidas.

Acompañaron al Rector, el Director de la Unidad Regional Culiacán, Dr. Abel Antonio Grijalva Verdugo, así como la egresada sobresaliente de Administración Turística, Lic. Andrea Stefania Tapia González.