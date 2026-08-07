Egresan nuevos profesionales de Enfermería de la UAS

Con emoción y orgullo, 302 jóvenes de la Facultad de Enfermería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron su graduación como parte de la 15 Generación (2022-2026) de la Licenciatura en Enfermería.

Acompañados por sus familiares, amigos, docentes e invitados especiales, los nuevos profesionales de la salud culminaron cuatro años de preparación académica para incorporarse al campo laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La ceremonia se realizó en dos bloques y contó con la presencia de autoridades universitarias, entre ellas Marisol Reyes Portillo, secretaria Académica de la UAS en la Zona Sur, e Iván Tostado, vicerrector de la Unidad Regional Sur.

Alma Delia Frayre de la O, directora de la Facultad de Enfermería Mazatlán, dedicó un mensaje de despedida a los integrantes de la generación y destacó la formación recibida durante su paso por la institución.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el tradicional “Paso de la luz”, símbolo de la transmisión del conocimiento, los valores y el compromiso que distinguen a la profesión de Enfermería.

En representación de sus compañeros, Karla Beatriz Leyva Aguilar y Paola Mariel Castellanos Torres compartieron un mensaje en el que recordaron las experiencias, esfuerzos y aprendizajes vividos durante su formación.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento especial a Idalia Karime Flores Nieto, atleta de alto rendimiento en karate do, de la UAS.

Finalmente, los 302 graduados recibieron sus certificados y cartas de pasante, con lo que dieron por concluida una importante etapa de su vida académica.