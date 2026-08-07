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Acto académico

Egresan nuevos profesionales de Enfermería de la UAS

La Generación 2022-2026 de la Facultad de Enfermería Mazatlán celebró su graduación acompañada de familiares y autoridades universitarias.
Marisela González |
07/08/2026 14:58
07/08/2026 14:58

Con emoción y orgullo, 302 jóvenes de la Facultad de Enfermería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron su graduación como parte de la 15 Generación (2022-2026) de la Licenciatura en Enfermería.

Acompañados por sus familiares, amigos, docentes e invitados especiales, los nuevos profesionales de la salud culminaron cuatro años de preparación académica para incorporarse al campo laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La ceremonia se realizó en dos bloques y contó con la presencia de autoridades universitarias, entre ellas Marisol Reyes Portillo, secretaria Académica de la UAS en la Zona Sur, e Iván Tostado, vicerrector de la Unidad Regional Sur.

Alma Delia Frayre de la O, directora de la Facultad de Enfermería Mazatlán, dedicó un mensaje de despedida a los integrantes de la generación y destacó la formación recibida durante su paso por la institución.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el tradicional “Paso de la luz”, símbolo de la transmisión del conocimiento, los valores y el compromiso que distinguen a la profesión de Enfermería.

En representación de sus compañeros, Karla Beatriz Leyva Aguilar y Paola Mariel Castellanos Torres compartieron un mensaje en el que recordaron las experiencias, esfuerzos y aprendizajes vividos durante su formación.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento especial a Idalia Karime Flores Nieto, atleta de alto rendimiento en karate do, de la UAS.

Finalmente, los 302 graduados recibieron sus certificados y cartas de pasante, con lo que dieron por concluida una importante etapa de su vida académica.

  • $!Durante la ceremonia se realizó el tradicional “Paso de la Luz”, símbolo de la transmisión de conocimientos y valores de la profesión.
    Durante la ceremonia se realizó el tradicional “Paso de la Luz”, símbolo de la transmisión de conocimientos y valores de la profesión. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Marisol Reyes entrega la documentación a Adhara Hazel Leal Delgado.
    Marisol Reyes entrega la documentación a Adhara Hazel Leal Delgado. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Karime Sarahí Avilés Sánchez con su familia.
    Karime Sarahí Avilés Sánchez con su familia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Rodeada del cariño de su familia, la nueva enfermera festejó su graduación de la Facultad de Enfermería Mazatlán de la UAS.
    Rodeada del cariño de su familia, la nueva enfermera festejó su graduación de la Facultad de Enfermería Mazatlán de la UAS. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Cassandra Ortega recibe su carta de pasante, acompañada por su pequeño, durante la ceremonia de graduación.
    Cassandra Ortega recibe su carta de pasante, acompañada por su pequeño, durante la ceremonia de graduación. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Lucrecia López entrega los documentos a Pablo Ramírez.
    Lucrecia López entrega los documentos a Pablo Ramírez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Brandon Hernández Acosta recibe sus documentos de manos de Iván Tostado.
    Brandon Hernández Acosta recibe sus documentos de manos de Iván Tostado. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los nuevos profesionales de Enfermería realizaron el tradicional juramento durante su ceremonia de graduación.
    Los nuevos profesionales de Enfermería realizaron el tradicional juramento durante su ceremonia de graduación. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los jóvenes egresados compartieron la alegría de celebrar juntos la culminación de su carrera de Enfermería.
    Los jóvenes egresados compartieron la alegría de celebrar juntos la culminación de su carrera de Enfermería. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los 302 egresados de la 15 Generación (2022-2026) celebraron su graduación de la Licenciatura en Enfermería de la UAS.
    Los 302 egresados de la 15 Generación (2022-2026) celebraron su graduación de la Licenciatura en Enfermería de la UAS. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Ángel Pérez recibe su carta de pasante.
    José Ángel Pérez recibe su carta de pasante. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Marisol Reyes entrega la documentación a Rosa María Zúñiga Carrillo.
    Marisol Reyes entrega la documentación a Rosa María Zúñiga Carrillo. ( Fotos: Cortesía)
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